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المؤتمر نت - "سيتم ضمن الخطط القادمة تحديث وتطوير المطار وفقا لأحدث التقنيات واستكمال المبنى الجديد الذي سيتسع لأعداد كبيرة من المسافرين".

الدّرة يؤكد استكمال معظم الترميمات لمنشئات مطار صنعاء الدولي

المؤتمرنت -
الدّرة يؤكد استكمال معظم الترميمات لمنشئات مطار صنعاء الدولي
أكد وزير النقل، عبدالوهاب يحيى الدرة، أن مطار صنعاء الدولي استكمل معظم الترميمات للبنية التحتية التي دمرها طيران تحالف العدوان.

وقال، خلال زيارته التفقدية لمطار صنعاء الدولي اليوم، إن مطار صنعاء استكمل ترميم واصلاح وتجهيز ما دمره العدوان في المرافق الحيوية بالمطار بجهود ذاتية وفي زمن قياسي قصير.

ولفت إلى أن صالات المطار جميعها أصبحت تعمل وجاهزة لاستيعاب العديد من المسافرين، مؤكدا أنه تم عمل صيانة للأجهزة الفنية داخل الصالات الخاصة بتسهيل إجراءات السفر والتي توقفت لأكثر من ثمان سنوات بسب العدوان والحصار.

وأعتبر أن مطار صنعاء الدولي تعرض لتدمير ممنهج بمئات الغارات لم يسبق لأي مطار في العالم أن تعرض لمثلها، موضحا انه رغم التدمير والخسائر الكبيرة إلا أنه صمد وعاد إلى تقديم خدماته الملاحية.

وقال: "سيتم ضمن الخطط القادمة تحديث وتطوير المطار وفقا لأحدث التقنيات واستكمال المبنى الجديد الذي سيتسع لأعداد كبيرة من المسافرين".

هذا وقد تفقد وزير النقل ومعه رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالقادر ومدير مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، جاهزية صالات الوصول والمغادرة و التشريفات و الترانزيت ومدى وجاهزيتها في تقديم خدماتها للمسافرين.

كما أطلع الوزير الدرة على جاهزية المدرج الرئيسي لهبوط وإقلاع الطائرات ودقة مواصفاته حسب الشروط الدولية بالإضافة إلى أعمال قص الحشائش وصيانة إضاءة المنظومة الكهربائية لمدرج المطار.

كما قام بزيارة لمركز المراقبة الجوية وما يحتوي من أجهزة تم تركيبها بكوادر يمنية متخصصة في مجال الطيران المدني بالإضافة إلى زيارة محطة الإطفاء والتموين الغذائي لشركة الخطوط الجوية اليمنية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استمع من المختصين إلى شرح عن مدى الجهوزية التامة والمشاكل التي واجهتهم وكيفية التغلب عليها بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة عبر تقنية المعلومات بالأنترنت.









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