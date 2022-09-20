المؤتمرنت -

تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل "هاري براكاش"

أفادت شركة النفط اليمنية بأن تحالف العدوان احتجز اليوم سفينة ديزل ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصريح دخول من الأمم المتحدة.



وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا مستمر في خرق الهدنة المؤقتة حيث قام باحتجاز سفينة الديزل "هاري براكاش" رغم تفتيشها وحصولها على تصريح دخول من الأمم المتحدة.



وأشار إلى أن الأمم المتحدة شريكة لتحالف العدوان في احتجاز سفن الوقود والقرصنة عليها، من خلال قيامها بتوجيه طاقم السفينة بالتوجه إلى منطقة الاحتجاز قبالة سواحل جيزان.



وأكد المتوكل، أن هذا الاحتجاز يضاف إلى قائمة الممارسات التعسفية والخروقات التي يرتكبها تحالف العدوان بتواطئ واضح وصريح من قبل الأمم المتحدة التي لم يلتزم مبعوثها منذ بدء الهدنة المؤقتة بإزالة العراقيل والسماح بدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة بسلاسة وانسيابية.