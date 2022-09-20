المؤتمرنت -

159 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 159 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان، تمثلت في 29 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.



وأشار المصدر إلى رصد خرق بعملية هجومية لعناصر من مرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والعكد بمحافظة مأرب.



وأفاد المصدر بأن قوى العدوان والمرتزقة ارتكبوا أربعة خروقات باستحداث تحصينات لمرتزقة العدوان بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا وفي قرية المضروبة بحيس في محافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز.



وأكد المصدر تسجيل 101 خرق بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات الحدود.



ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 24 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مواقع الجيش واللجان في العكد والبلق الشرقي وملعاء والكسارة بمحافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في حرض وحيران والطينة وبني حسن بمحافظة حجة، وكذا في المدافن والملاحيظ ورازح ومنطقة العريشة محافظة صعدة.



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة، استهدف مواقع الجيش واللجان في حيس بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز وكذا باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في الصباية والعمود بوادي جارة والبتول بجيزان.



يذكر أن عدد خروقات قوى العدوان منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية بلغت 32 ألفاً و576 خرقاً.