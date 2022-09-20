الثلاثاء, 20-سبتمبر-2022 الساعة: 11:55 م - آخر تحديث: 11:54 م (54: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
40 عاماً.. إنجازات وتحديات
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
هل يعيد احرار الجنوب اليمني ارث الوحدة اليمنية و”يقبرون” الانفصال؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 159 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

159 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
159 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 159 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان، تمثلت في 29 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد خرق بعملية هجومية لعناصر من مرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والعكد بمحافظة مأرب.

وأفاد المصدر بأن قوى العدوان والمرتزقة ارتكبوا أربعة خروقات باستحداث تحصينات لمرتزقة العدوان بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا وفي قرية المضروبة بحيس في محافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز.

وأكد المصدر تسجيل 101 خرق بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات الحدود.

ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 24 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مواقع الجيش واللجان في العكد والبلق الشرقي وملعاء والكسارة بمحافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في حرض وحيران والطينة وبني حسن بمحافظة حجة، وكذا في المدافن والملاحيظ ورازح ومنطقة العريشة محافظة صعدة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة، استهدف مواقع الجيش واللجان في حيس بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز وكذا باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في الصباية والعمود بوادي جارة والبتول بجيزان.

يذكر أن عدد خروقات قوى العدوان منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية بلغت 32 ألفاً و576 خرقاً.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: صلاح يصل القاهرة للانتظام بمعسكر الفراعنة
مجتمع مدني: ما العلاقة بين شرب الماء والشيخوخة؟
فنون ومنوعات: من الذي اخترع الشوكولاتة؟
عربي ودولي: الجوع ينهش أطفال الصومال
عربي ودولي: غوتيريش: التوترات في العراق تهدد الاستقرار
اقتصاد: الذهب يهبط إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2020‏
علوم وتقنية: شرب القهوة يومياً يقي الرجال من سرطان خطير
رياضة: أنس جابر تحافظ على مركزها الثاني عالمياً
مجتمع مدني: كشف بعض أضرار مشروبات الطاقة
رياضة: محمد صلاح أفضل هداف عربي في تاريخ الدوري الإيطالي
فنون ومنوعات: 10 معلومات عن حياة وفاء عامر
ثقافة: نجمات تألقن فى سماء النجومية مع عادل إمام
علوم وتقنية: كيفية حفظ الأماكن المفضلة فى خرائط جوجل
أخبار: تحذيرات من جريان للسيول وإنهيارات صخرية
أخبار: هذا ما يفعله شرب 4 أكواب من الشاي يومياً
أخبار: المؤتمر يجدد دفاعه عن الثوابت الوطنية ويشيد بالنجاحات العسكرية والأمنية
رياضة: دي تزيربي مدرباً لبرايتون
عربي ودولي: فيضانات النيجر تودي بأكثر من 150 شخصاً
علوم وتقنية: فاكهة تقوي نظام المناعة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
عربي ودولي: 200 جندياً ارمينيا قتلوا بمواجهات مع أذربيجان
أخبار: 213 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعة
اقتصاد: الدولار يتراجع عن أعلى مستوى منذ 20 عاماً
أخبار: الامين المساعد يعزي بوفاة الشيخ البخيتي
أخبار: محكمة أمريكية تمنع شركات التكنولوجيا من رقابة المستخدمين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022