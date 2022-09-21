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المؤتمر نت - نبه السائقين في الطرقات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة أو الضباب.

هطول أمطار متوقعة على 11 محافظة يمنية

المؤتمرنت -
هطول أمطار متوقعة على 11 محافظة يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة على بعض المحافظات، وطقساً حاراً في المناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية على أجزاء من مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ذمار، ريمة، تعز، إب وغرب محافظتي صنعاء وعمران، وأجزاء من مرتفعات محافظات لحج، الضالع، أبين وشبوة .

وأشار إلى احتمال أن يكون الطقس حاراً نهاراً في المناطق الصحراوية والساحلية تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها ما بين 36 -41 درجة مئوية .

وحس المركز قد تهب رياح شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى تتراوح مابين 20-35 عقدة.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان، داعياً إلى عدم المجازفة في عبورها، والاحتماء من العواصف الرعدية.

كما نبه السائقين في الطرقات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة أو الضباب.

ونبه أيضاً المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الطقس الحار المائل إلى الشدة، ومرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي ، بلغت في المحويت : 7.0 ملم، الكدن-الحديدة : 0.2 ملم، كما هطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة كانت خارج نطاق المحطات .








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