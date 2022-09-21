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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 197 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان في 8 محافظات

المؤتمرنت -
حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان في 8 محافظات
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 197 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 3 خروقات بتحليق للطيران الحربي الأباتشي المعادي في أجواء منطقة الصوح بنجران و51 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى تسجيل 7 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في شرق حيس بمحافظة الحديدة وفي الزاهر بمحافظة البيضاء نتج عن ذلك إصابة ثلاثة أفراد من المرابطين، وفي موقع الباله وحبيل البطحاء في باب غلق وكذا في مربع مهدي ومثلث الفاخر بمنطقة الفاخر بمحافظة الضالع.

وأفاد المصدر برصد خرقين باستحداث مرتزقة العدوان تحصينات في تبة الشريف بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، وفي منطقة الصوح بنجران.

وأكد المصدر رصد 111 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 23 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في الطلعة والروضة والبلق الشرقي في محافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في حرض وحيران وبني حسن بمحافظة حجة، وكذا في المدافن والملاحيظ ورازح بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر، أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في حيس بمحافظة الحديدة وباتجاه مواقع الأبطال في مقبنة بمحافظة تعز وعلى مواقع الجيش واللجان في الصباية والعمود والتباب بوادي جارة والدحرة بجيزان، وفي البقاع والوجرة في نجران.








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