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المؤتمر نت - حذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والمجازفة في عبورها،

الارصاد يحذر مجددا سائقي المركبات في الطرق الجبلية

المؤتمرنت -
الارصاد يحذر مجددا سائقي المركبات في الطرق الجبلية
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على عدة محافظات، محذرا من اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى خلال الـ24 ساعة القادمة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء متفرقة من السواحل الغربية والسهول الداخلية منها لمحافظات حجة، الحديدة وتعز وأجزاء من السواحل الجنوبية لمحافظتي لحج وعدن.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار على المرتفعات الغربية لمحافظات لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، المحويت وحجة والأجزاء الغربية من محافظات عمران، ذمار وصنعاء، وكذا الهضاب الداخلية لمحافظتي البيضاء وأبين.

وأشار المركز إلى أن الأجواء ستكون حارة في المناطق الصحراوية والساحلية وتتراوح درجات الحرارة فيها، بين 37-41 درجة مئوية، في حين ستكون الرياح شديدة السرعة غرب أرخبيل سقطرى وجنوب شرق خليج عدن تتراوح سرعتها بين 25-38 عقدة.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والمجازفة في عبورها، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

كما حذر السائقين في الطرقات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة أو الضباب.

وحذر كذلك المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة، ومرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج .

وحسب المركز فإن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: المحويت : 19.8 ملم، حجة : 16.8، إب : 1.2 ملم، كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة كانت خارج نطاق المحطات.
(سبأ)








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