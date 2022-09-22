الخميس, 22-سبتمبر-2022 الساعة: 06:48 م - آخر تحديث: 05:55 م (55: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
40 عاماً.. إنجازات وتحديات
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
هل يعيد احرار الجنوب اليمني ارث الوحدة اليمنية و”يقبرون” الانفصال؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
أخبار
المؤتمر نت - أقيمت في العاصمة صنعاء فعالية تأبينية بمناسبة أربعينية فقيد الوطن الشيخ عبدالرحمن محمد علي عثمان رئيس مجلس الشورى السابق - عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام

إحياء أربعينية فقيد الوطن الشيخ عبدالرحمن محمد علي عثمان

المؤتمرنت -
إحياء أربعينية فقيد الوطن الشيخ عبدالرحمن محمد علي عثمان
أقيمت في العاصمة صنعاء فعالية تأبينية بمناسبة أربعينية فقيد الوطن الشيخ عبدالرحمن محمد علي عثمان رئيس مجلس الشورى السابق - عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، وتقدم الحضور - بتكليف من الأخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام- نائبه الدكتور قاسم لبوزة، وأعضاء المجلس السياسي الأعلى: الشيخ جابر عبدالله غالب والشيخ سلطان السامعي ومحمد النعمي، والدكتور عبدالعزيز بن حبتور - رئيس مجلس الوزراء ومحمد العيدروس رئيس مجلس الشورى، وعدد من أعضاء مجالس الشورى والنواب والوزراء، وقيادات مؤتمرية، وجمع من وجهاء محافظة تعز، وأقارب ومحبي الفقيد الذين غصت بهم قاعة الاحتفال وممراتها.

وفي الفعالية ألقى محمد النعيمي كلمة المجلس السياسي الأعلى، والدكتور عبدالعزيز بن حبتور كلمة حكومة الإنقاذ، والشيخ عبدالله مجيديع كلمة مجلس الشورى، ومحمود الجنيد كلمة أنصار الله والمكونات السياسية، وألقى اللواء مجاهد القهالي كلمة الأحزاب، وفؤاد أنعم كلمة رجال الأعمال، وعباس الديلمي كلمة أصدقاء الفقيد، والشيخ محمد عبدالله عثمان كلمة أقارب الفقيد.

واشارت الكلمات في مجملها إلى محطات من حياة الشيخ عبدالرحمن عثمان الحافلة بالعطاء، سواء في المناصب الحكومية التي تحمل مسؤوليتها محافظا ووزيرا ثم رئيسا لمجلس الشورى خلفا للشهيد عبدالعزيز عبدالغني، أو من خلال نشاطه المجتمعي من موقعه شيخا لمشائخ تعز، أو في المجال التنظيمي من خلال وجوده الفاعل في المكونات القيادية للمؤتمر الشعبي العام.

ولفتت الكلمات إلى علاقاته المتميزة مع النخب السياسية ومجتمع المال والأعمال، والوجاهات والزعامات القبلية على امتداد الوطن.

وتطرقت الكلمات إلى بصماته الواضحة في دعم التنمية والقطاعات الإنتاجية والصناعية، كما أشادت بمواقفه الوطنية، ورفضه الوعود والإغراءات التي قدمت له من دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي، وأشارت إلى أنه فضل أن يلقى ربه معانقا لتراب الوطن الذي بذل عمره في خدمته.

واختتمت الفعالية كما بدئت بالوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح الفقيد، ثم بالسلام الجمهوري.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: نصائح لمرضى السكر في المولد النبوى
رياضة: أستراليا تتغلب على نيوزيلندا ودياً
فنون ومنوعات: وفاة الفنان هشام سليم
عربي ودولي: زلزال شديد يضرب المكسيك
عربي ودولي: مصرع وجرح 16 أفغانياً بانفجار في كابول
رياضة: هالاند يظفر بجائزة جديدة في البريميرليغ
اقتصاد: الدولار يصل لأعلى مستوى في عقدين
فنون ومنوعات: إصابة ملكة الدنمارك بفيروس كورونا
عربي ودولي: مقتل 10 عناصر إرهابية بالصومال
أخبار: تأثير «يوتيوب» على المراهقين والأطفال
رياضة: صلاح يصل القاهرة للانتظام بمعسكر الفراعنة
مجتمع مدني: ما العلاقة بين شرب الماء والشيخوخة؟
أخبار: 159 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة
علوم وتقنية: ارتفاع الكوليسترول في الدم.. 5 علامات لا تهملها
فنون ومنوعات: من الذي اخترع الشوكولاتة؟
عربي ودولي: الجوع ينهش أطفال الصومال
عربي ودولي: غوتيريش: التوترات في العراق تهدد الاستقرار
اقتصاد: الذهب يهبط إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2020‏
أخبار: تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل "هاري براكاش"
علوم وتقنية: شرب القهوة يومياً يقي الرجال من سرطان خطير
رياضة: أنس جابر تحافظ على مركزها الثاني عالمياً
مجتمع مدني: كشف بعض أضرار مشروبات الطاقة
أخبار: إصابة 6 مدنيين بانفجار مخلفات العدوان في الحديدة
أخبار: حجز قضية القاضي حمران للاطلاع
أخبار: الدّرة يؤكد استكمال معظم الترميمات لمنشئات مطار صنعاء الدولي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022