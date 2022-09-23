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المؤتمر نت - هطول أمطار متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية على محافظات عدن، لحج، تعز، غرب خليج عدن و مدخل باب المندب.

امطار متوقعة على 10 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
امطار متوقعة على 10 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وهبوب رياح شديدة على أرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية على محافظات عدن، لحج، تعز، غرب خليج عدن و مدخل باب المندب.

ومن المحتمل أن تشمل الأمطار أجزاء من محافظات الضالع، إب، ريمة، المحويت، حجة وغرب كلٍ من صعدة، عمران، صنعاء وذمار والمرتفعات المقابلة لسهل تهامة، وأجزاء من المناطق الساحلية لمحافظات أبين، شبوة وحضرموت والمناطق الداخلية المحاذية لها.

كما يُتوقع هبوب رياح شديدة السرعة في أرخبيل سقطرى تتراوح مابين 15-30 عقدة.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان ومن العواصف الرعدية ومن الانهيارات الصخرية والطينية، وسائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة.

وحذر كذلك مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وغرب خليج عدن ومدخل باب المندب.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي ، جاءت على النحو الآتي : إب : 15.0 ملم، تعز-المعافر : 15.0، الحديدة-الكدن : 13.4، تعز-الحوبان : 12.5، تعز-المطار : 1.8، المهرة-صرفيت : 1.7ملم.








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