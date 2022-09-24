السبت, 24-سبتمبر-2022 الساعة: 06:12 م - آخر تحديث: 05:31 م (31: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
40 عاماً.. إنجازات وتحديات
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
هل يعيد احرار الجنوب اليمني ارث الوحدة اليمنية و”يقبرون” الانفصال؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
أخبار
المؤتمر نت - أكدت وزارة الخارجية رفضها لما صدر عمّا تسمى "مجموعة الرباعية" رباعية العدوان في اجتماعها الأخير على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أظهرها وكأنها تحاول فرض الوصاية

الخارجية: ما صدر عن رباعية العدوان محاولة لفرض الوصاية على اليمن

المؤتمرنت -
الخارجية: ما صدر عن رباعية العدوان محاولة لفرض الوصاية على اليمن
أكدت وزارة الخارجية رفضها لما صدر عمّا تسمى "مجموعة الرباعية" رباعية العدوان في اجتماعها الأخير على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أظهرها وكأنها تحاول فرض الوصاية على الجمهورية اليمنية وشعيها بموقفها من العدوان.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم "إذا كانت ما تسمى الرباعية جادة في الحديث عن السلام، فعليها إثبات ذلك للمجتمع الدولي بإعلان إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار الشامل وليس إشادة ببعض الخطوات الإنسانية غير الكافية لمواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي أوجدتها دول العدوان".

وجددت التأكيد على موقف صنعاء الذي لا غبار عليه والذي تم تكراره على أعلى مستويات القيادة أنها مع السلام العادل والمشرف للشعب اليمني، ودعوة دول العدوان لتغيير استراتيجيتها من الحرب العدوانية إلى السلام.

وأكد بيان وزارة الخارجية أن صنعاء لن تبقى مكتوفة اليد لتمييع الهدنة بقصد إدخال البلاد في حالة اللا حرب واللا سلم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: ذمار.. تدشين بيع وتشغيل خدمة الانترنت المنزلي 4G
عربي ودولي: إصابة 3 صحفيين فلسطينيين جنوب الخليل
فنون ومنوعات: ريهام عبدالغفور تستعد لتصوير (عائلة الأصلي)
مجتمع مدني: أفضل 6 وجبات خفيفة لإنقاص الوزن
علوم وتقنية: هجوم إلكتروني على شركة اتصالات
رياضة: الأردن يعبر سوريا ويضرب موعداً مع عُمان
رياضة: صلاح يقود مصر للفوز على النيجر ودياً
مجتمع مدني: أطعمة تضر بصحة الكبد.. تجنبها فوراً
اقتصاد: انخفاض اليورو والاسترليني
رياضة: عًمان إلى نهائي البطولة الرباعية الدولية
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب مع قوة الدولار
عربي ودولي: مصرع 10 أشخاص بإطلاق نار بالمكسيك
أخبار: عُباد يدشن عملية صيانة وسفلتة شوارع الأمانة
أخبار: شهيد و4 جرحى بمخلفات العدوان في 3 محافظات
أخبار: امطار متوقعة على 10 محافظات يمنية
علوم وتقنية: اخصائي ينصح بهذه الأغذية للوقاية من الخرف
علوم وتقنية: عطل يضرب "إنستغرام"
رياضة: فرنسا تقهر النمسا.. وكرواتيا تتصدر
رياضة: هولندا تحافظ على صدارتها في دوري الأمم
أخبار: الأسباب الرئيسية لآلام الرقبة وكيفية علاجها
أخبار: جريحان بانفجار مخلفات العدوان في الجوف
عربي ودولي: وفاة 34 مهاجراً غرقاً قبالة شواطئ سوريا
اقتصاد: بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة إلى 2.25%
أخبار: قوى العدوان تنتهك مجدداً الهدنة في 7 محافظات
ثقافة: الماجستير بامتياز للباحثة دولة حسين العنسي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022