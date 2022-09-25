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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ نشوان محمد محمد الصبري عضو مجلس النواب، في وفاة والدته

رئيس المؤتمر يعزي البرلماني نشوان الصبري

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي البرلماني نشوان الصبري
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ نشوان محمد محمد الصبري عضو مجلس النواب، في وفاة والدته الفاضلة.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للبرلماني نشوان الصبري وإخوانه وباقي أفراد الأسرة وكافة آل الصبري في مديرية المخادر محافظة إب في هذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أبنائها وأهلها وذويها الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.








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