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المؤتمر نت - بدأت اليوم بصنعاء فعاليات المؤتمر الثاني للصناعة الدوائية الوطنية، الذي تنظمه الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية والهيئة العامة للاستثمار ونقابة الصيادلة اليمنيين وكلية الصيدلة

بدء فعاليات المؤتمر الثاني للصناعة الدوائية بصنعاء

المؤتمرنت -
بدء فعاليات المؤتمر الثاني للصناعة الدوائية بصنعاء
بدأت اليوم بصنعاء فعاليات المؤتمر الثاني للصناعة الدوائية الوطنية، الذي تنظمه الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية والهيئة العامة للاستثمار ونقابة الصيادلة اليمنيين وكلية الصيدلة بجامعة صنعاء.

ويناقش المؤتمر الذي يتزامن مع اليوم العالمي للصيادلة، على مدى يومين عدداً من أوراق العمل والأبحاث العلمية الخاصة بالصناعة الدوائية الوطنية وتطويرها، وبمشاركة أكاديميين وباحثين ومختصين في الصيدلة وعلومها

وفي افتتاح المؤتمر قال نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، إن إقامة المؤتمر الوطني للصناعة الدوائية من أهم الأنشطة التي تقوم بها الهيئة العليا للأدوية في إطار توجهات الدولة لتشجيع الصناعات الدوائية واحلال الصناعة المحلية وتوطينها بدلاً من الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج وتأثيراتها على فاتورة الاستيراد.

وأكد الجنيد أن الدولة لديها مقومات وإمكانيات كبيرة والقطاع الخاص إذا وجد البيئة الحاضنة والمناسبة فأنه قادر على انتاج اصناف دوائية محلية تنافس الاصناف المستوردة، وبين أن القطاع الصحي وخاصة قطاع انتاج الأدوية كان من أهم القطاعات التي حصلت على المرتبة الأولى في خطط وبرامج الرؤية الوطنية وعملت على تحسين الاداء وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وكان رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس قد ألقى كلمة شدد خلالها على أهمية اتخاذ القرار للتوجه نحو الصناعات الدوائية الوطنية وأن تحل مكان الاصناف المستوردة، أن بلادنا تمتلك من الكفاءات والقدرات والمصادر المتعددة ورأس المال ما يجعلها تتبوأ مراكز متقدمة في الصناعات الدوائية على مستوى البلد والمنطقة، داعياً الجامعات والكليات الطبية والصيدلانية إلى تحديث وتطوير مناهجها بما يتواكب مع التطورات العلمية العالمية.

ولفت إلى أهمية إيجاد خارطة بحثية لتوجيه أبحاث التخرج والدراسات العليا، مشيراً الى أنه يجري حالياً وضع اللبنات القانونية والبنية التحتية الاولى لمركز التكافؤ الحيوي ومشروع الصناعات الدوائية المحلية وتوطينها بدلاً من الأصناف المستوردة.

من جانبه نوه رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور محمد الغيلي، الى أهمية المؤتمر لتطوير الصناعات الدوائية ومتابعة التقدم العلمي في مجال الدواء، كما تطرق إلى جهود الهيئة لضمان جودة وفاعلية ومأمونية الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفيرها بسعر مناسب، حيث أن قطاع صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية واحد من أهم قطاعات الصحة والرعاية الطبية لما له من دور في الناحية الاقتصادية ودعم البحث العلمي والتطوير والابتكار.

وفي ختام افتتاح المؤتمر تم افتتاح المعرض الخاص بالصناعات الدوائية الوطنية التي استعرضتها عدد من الشركات المنتجة للأدوية محلياً.








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