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المؤتمر نت - أعلن الفلكي اليمني عدنان الشوافي أن يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022، هو غرة شهر ربيع الأول لعام 1444 هجرية.

الفلكي الشوافي: الثلاثاء غرة شهر ربيع الأول

المؤتمرنت -
الفلكي الشوافي: الثلاثاء غرة شهر ربيع الأول
أعلن الفلكي اليمني عدنان الشوافي أن يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022، هو غرة شهر ربيع الأول لعام 1444 هجرية.

وأوضح الفلكي الشوافي أن يوم الشك/ التحري/ يوم 29 من شهر صفر يوافق اليوم الاحد 25 سبتمبر 2022 وبالحساب الفلكي بالنسبة لمطالع اليمن /سواحل غرب اليمن يغرب قرص القمر قبل غروب قرص الشمس بحوالي 6 دقائق ولم يكون الاقترن المركزي (ولادة الهلال فلكياً) قد حدثت.

وأكد الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، أن يوم غدٍ الاثنين هو المتمم لشهر صفر، ويوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022، هو أول أيام شهر ربيع الأول.








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