الإثنين, 26-سبتمبر-2022 الساعة: 12:45 ص - آخر تحديث: 12:12 ص (12: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
40 عاماً.. إنجازات وتحديات
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
"صناعة الإسمنت".. مستقبل واعد وخطوات بإتجاه تحقيق الإكتفاء الذاتي
شوقي‮ ‬شاهر
هل يعيد احرار الجنوب اليمني ارث الوحدة اليمنية و”يقبرون” الانفصال؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
أخبار
المؤتمر نت - ستون عاماً خاض شعبنا اليمني العظيم خلالها ملحمةً بطولية من الجهاد التنموي والاقتصادي في شتى حقول العمل

ثورة‮ ‬26‮ ‬سبتمبر‮ ‬وستة‮ ‬عقود‮ ‬مضت‮ ‬من‮ ‬نضال‮ ‬اليمانيين

أ‮.‬د‮/ ‬عبدالعزيز‮ ‬صالح‮ ‬بن‮ ‬حبتور‮❊‬ -
ثورة‮ ‬26‮ ‬سبتمبر‮ ‬وستة‮ ‬عقود‮ ‬مضت‮ ‬من‮ ‬نضال‮ ‬اليمانيين
ستون عاماً مرت على ثورة 26 من سبتمبر في شمال الوطن، وقد كانت سنوات كفاح وصراع وتنمية اقتصادية واجتماعية واجه الشعب اليمني خلالها بكل صلابة وحزم وقوة جميع التحديات الداخلية والخارجية، وكان محور العدوان ضدّ الشعب اليمني هو السعودية ومن خلفها الولايات المتحدة‮ ‬الأمريكية‮ ‬والدول‮ ‬الغربية‮ ‬عموماً‮.‬

واجه شعبنا اليمني ثمان سنوات طوال في حربٍ ضروس ضدّ بقايا النظام الملكي الإمامي المدعوم من قِبل السعودية والغرب عموماً، وتكررت اليوم تلك المأساة العدوانية بحرب عدوانية استمرت حتى لحظة كتابة مقالنا هذا ثمان سنوات تقريباً، ما اشبه الليلة بالبارحة كما يقولون، مع اختلاف الشخوص والمسميات والرموز، فالعدو واحد، والأسلوب ذاته، والمرتزقة ذاتهم لم يتغيروا سوى في المفردات اللغوية وربما في الأزياء التي يلبسونها، لكن العدو هو ذاته والأساليب والحماقات هي ذاتها، والريال والدولار لم تتغير وظيفته ودوره، لا بالأمس ولا اليوم.

وللتذكير فحسب، كان العدوان المستمر لـثمان اعوام، قد شن الغارات الجوية حتى بلغت ما يزيد عن ثلاثمائة ألف غارة، مخلّفة مئات آلاف الضحايا المدنيين، من الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة والتلاميذ والشباب وحتى نزلاء السجون لم يسلموا من هذه الغارات الوحشية، كل هؤلاء هم ضحايا جرائم آل سعود من حكام السعودية، وآل نهيان من حكام أبوظبي، وآل خليفة من حكام البحرين، وآل ثاني من حكام قطر، وبدعم من أمريكا وبريطانيا وفرنسا والدول الغربية عموماً، يضاف لهم الخونة من المرتزقة اليمنيين أتباع السعودية والإمارات وقطر.
ستون عاماً من الثورة والمكتب المالي الخاص بالسعودية يعمل على هدم وتدمير البنى الاجتماعية القبلية اليمنية في طول الساحة وعرضها، حيث عمل على شراء الولاءات القبلية وصولاً للقيادات العسكرية، والأمنية والثقافية، وعمل على شراء ذممهم ومواقفهم وتأثيرهم القبلي في الساحة‮ ‬اليمنية‮ ‬طولاً‮ ‬وعرضاً‮.‬

ستون عاماً خاض شعبنا اليمني العظيم خلالها ملحمةً بطولية من الجهاد التنموي والاقتصادي في شتى حقول العمل والانتاج، وجميع مجالات المعرفة والبناء، لأن البناء التنموي كان شاقاً وصعباً لأكثر من سبب منها:
‮- ‬ضعف‮ ‬البنى‮ ‬التحتية‮ ‬والادارية‮ ‬والعلمية‮.‬
‮- ‬ضعف‮ ‬القدرات‮ ‬المعرفية‮ ‬وتخلف‮ ‬حقول‮ ‬التعليم‮ ‬بالمقارنة‮ ‬مع‮ ‬دول‮ ‬عربية‮ ‬وحتى‮ ‬أفريقية‮ ‬وآسيوية‮.‬
‮- ‬النقص‮ ‬الهائل‮ ‬في‮ ‬التمويل‮ ‬الاستثماري‮ ‬للمشاريع‮ ‬التنموية‮ ‬والإنسانية‮ ‬وخلافها‮.‬
‮- ‬تفشي‮ ‬ظاهرة‮ ‬الثارات‮ ‬القبلية‮ ‬والمناطقية‮ ‬بين‮ ‬جميع‮ ‬القبائل‮ ‬اليمنية‮.‬
‮- ‬نقص‮ ‬حاد‮ ‬في‮ ‬الكفاءات‮ ‬العلمية‮ ‬والادارية‮ ‬في‮ ‬جميع‮ ‬حقول‮ ‬المعرفة‮ ‬والانتاج‮ ‬وخلافه‮.‬

في مثل تلك الاوضاع المأساوية نهض تنظيم المؤتمر الشعبي العام في مطلع الثمانينيات ليكون عاملاً مهماً في تنظيم الحياة السياسية والثقافية والتنموية في الشطر الشمالي من الوطن، ورديفاً قوياً لأجهزة الدولة في تنفيذ المهام الموكلة في الخطط الخمسية للدولة على جميع مراحل‮ ‬البناء‮ ‬التنموي‮ ‬الاقتصادي‮ ‬والثقافي‮ ‬والاجتماعي‮.‬

وقد استطاع تنظيم المؤتمر الشعبي العام كقوة اجتماعية حية وفاعلة إنجاز العديد من المنجزات الاقتصادية والاجتماعية التي خدمت اليمن بشطريه، خاصة بعد إعادة توحيد شطري اليمن في مايو 1990م، وهو من كان له الدور الحاسم في اعادة توحيد اليمن.

ويقف أعضاء المؤتمر الشعبي العام بقيادة الأخ صادق بن أمين أبو راس نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس المؤتمر الشعبي العام ونوابه والأمين العام واللجنة العامة حفظهم الله جميعاً، بثبات وصلابة معاً إلى جانب أنصار الله وحلفائهم وقائد الثورة الحبيب/ عبدالملك بن‮ ‬بدرالدين‮ ‬الحوثي‮ ‬حفظه‮ ‬الله،‮ ‬وفخامة‮ ‬الرئيس‮/ ‬مهدي‮ ‬محمد‮ ‬المشاط‮ ‬رئيس‮ ‬المجلس‮ ‬السياسي‮ ‬الأعلى،‮ ‬وبقية‮ ‬اعضاء‮ ‬المجلس‮ ‬السياسي‮ ‬الأعلى‮ ‬حفظهم‮ ‬الله‮ ‬جميعاً،‮ ‬يقفون‮ ‬لثمان‮ ‬سنوات‮ ‬في‮ ‬مقاومة‮ ‬العدوان‮ ‬والحصار‮.‬

الخلاصة‮:‬
وبحساب مبسّط فإن تاريخنا اليمني إن طال أم قصر، قد ارتبط بحُكّام السعودية وحلفائهم من الأعْرَابْ الخليجيين من عدد من دول الخليج، ارتبط دم شعبنا اليمني المسفوح ظلماً وعدواناً بهؤلاء الجيران من الأعْرَابْ، وجميع الضحايا هم من مختلف المشارب والجهات والقبائل، وبالتالي هؤلاء الضحايا من الشهداء اليمنيين ستسأل أرواحهم الطاهرة في قادم الأيام، من سيتجرأ على أن يسامح ويغفر عن كل تلك الجرائم والموبقات المرتكبة بحق شعبنا اليمني العظيم، والسؤال لمن يريد أن يتجاهل ويتناسى كل تلك الجرائم بحق شعبنا، عليه أولاً أن يعرف ذاته هل‮ ‬جاء‮ ‬إلى‮ ‬هذه‮ ‬الحياة‮ ‬إبناً‮ ‬حلالاً‮ ‬ناتجاً‮ ‬من‮ ‬صلب‮ ‬والده؟،‮ ‬أم‮ ‬أنه‮ ‬شيء‮ ‬آخر؟‮ ‬والله‮ ‬أَعْلًم‮ ‬مِنَّا‮ ‬جَمِيعاً‮.‬
‮»‬وَفَوْقَ‮ ‬كُلِّ‮ ‬ذِي‮ ‬عِلْمٍ‮ ‬عَلِيمٌ‮«‬
‮❊‬‭ ‬رئيس‮ ‬وزراء‮ ‬حكومة‮ ‬الإنقاذ‮ ‬الوطني‮ / ‬صنعاء








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: حصيلة خروقات قوى العدوان خلال 24 ساعة
قضايا وآراء: "صناعة الإسمنت".. مستقبل واعد وخطوات بإتجاه تحقيق الإكتفاء الذاتي
أخبار: صنعاء تحتفل باليوم العالمي للصيادلة
قضايا وآراء: رئيس المؤتمر يكتب في عيد 26 سبتمبر.. الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
أخبار: بدء فعاليات المؤتمر الثاني للصناعة الدوائية بصنعاء
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار ويحذر من تدني الرؤية
فنون ومنوعات: واتساب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف
وثائق ونصوص: بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام بمناسبة عيد ثورة 26 سبتمبر
علوم وتقنية: ما العلاقة بين الشاي ومستوى ضغط الدم؟
رياضة: البرتغال تنتصر.. وإسبانيا تفرط بالصدارة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي البرلماني نشوان الصبري
أخبار: سقوط 11 طفلاً بمتفجرات تحالف العدوان
أخبار: هيئة الطيران تتوعد وكالات السفر بإجراءات صارمة
عربي ودولي: اندلاع مواجهات مع الاحتلال بالطور وسلوان
محافظات: توزيع أدوية علاج الملاريا في حجة
مجتمع مدني: مخيم طبي مجاني لعمال النظافة في ذمار
رياضة: المجر تصفع ألمانيا وإيطاليا توقف إنجلترا
أخبار: 5 أطعمة يمكن أن تسبب جلطات دموية خطيرة
عربي ودولي: روسيا تعلن قتل 300 مرتزقا جنوب اوكرانيا
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب مع صعود الدولار
أخبار: 213 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعة
رياضة: إنطلاق البطولة المفتوحة للبولينج في صنعاء
محافظات: ذمار.. تدشين بيع وتشغيل خدمة الانترنت المنزلي 4G
أخبار: الخارجية: ما صدر عن رباعية العدوان محاولة لفرض الوصاية على اليمن
عربي ودولي: إصابة 3 صحفيين فلسطينيين جنوب الخليل
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022