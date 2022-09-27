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أكدت الوفاء لمبادئ الثورة.. هيئات المؤتمر تهنئ ابو راس بالعيد الـ60 لثورة 26 سبتمبر

رفع رؤساء الهيئات (البرلمانية - الوزارية - الشوروية - الرقابة التنظيمية) برقيات تهانٍ إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن امين ابو راس، بمناسبة العيد الـ60 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة، الذي يصادف يوم الاثنين 26 سبتمبر الجاري 2022م.



وعبرت الهيئات المؤتمرية عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس وقيادات المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الـ60 لثورة ال 26 من سبتمبر، المناسبة الغالية على وطننا وشعبنا العظيم، والتي مثلت فجرا جديدا أضاء فيه النور وأشرقت فيه شمس الحرية في زمن معتم ومحيط دكتاتوري يطفح بالظلام والاستبداد.



وأشادت البرقيات بمواقف المؤتمر الشعبي العام وقياداته الحاملين لتطلعات وهموم أبناء الشعب في مختلف المراحل والظروف القاسية وتمسكهم بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية وتضحيات شهدائها الأبرار، وتجسيدها في ممارساتهم، مدافعين عن مكاسبها وانجازاتها الوطنية، وفي مقدمتها النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية، والدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله في مواجهة العدوان الغاشم والغزاة والمحتلين الجدد.



واشادت البرقيات بحرص قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالأخ صادق امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - على مواجهة أي محاولات أو مساعٍ هدفها تمزيق الوحدة التنظيمية للمؤتمر، معبرة عن تأييدها لإتخاذ قيادة المؤتمر الإجراءات المناسبة تجاه كل من يخل بالنظام الداخلي.



وأكدت البرقيات ان كافة اعضاء الهيئات المؤتمرية سيظلون أوفياء لمبادئ وأهداف الثورة اليمنية ولن يتوانو عن‮ ‬أداء‮ ‬واجبهم‮ ‬الوطني‮ ‬المقدس‮ ‬لاسيما‮ ‬في‮ ‬هذه‮ ‬المرحلة‮ ‬ ‬المفصلية‮ ‬التي‮ ‬يواجه فيها الوطن العدوان الذي يقوده التحالف بقيادة السعودية والإمارات منذ 8 سنوات ماضية.



مشددة على أهمية التمسك بالنهج الديمقراطي التعددي وضمان حرية الرأي والرأي الآخر، واحترام حقوق الإنسان والحرص على مشاركة المرأة، واحترام استقلالية وحيادية القضاء.



وثمّنت البرقيات لرئيس المؤتمر الاخ صادق بن امين ابو راس جهوده في قيادة المؤتمر لاداء دوره وواجبه الوطني الحريص والمدافع عن الثوابت الوطنية ومواجهة العدوان ودعواته المستمرة الى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة‮ ‬وتعزيز‮ ‬الجبهة‮ ‬الداخلية‮ ‬حتى‮ ‬تحقيق‮ ‬النصر‮ ‬وتحرير‮ ‬كل‮ ‬شبر‮ ‬من‮ ‬أرضنا‮ ‬الغالية‮ ‬من‮ ‬الاستعمار‮ ‬الجديد‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬



كما حيّت هيئات المؤتمر بإجلال وإكبار صمود الشعب اليمني العظيم، وفي مقدمتهم اعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام ، مثمنة عاليا تضحياته التي يقدمها في مواجهة العدوان والحصار للعام الثامن، وفي مقدمتها تضحيات منتسبي الجيش والأمن واللجان الشعبية وابناء القبائل، مترحمة على ارواح الشهداء ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.



سائلة الله العلى القدير أن تعود هذه المناسبة علي الجميع وقد تحقق النصر المؤزر للشعب اليمنى على قوى العدوان وتثبيت الأمن والأستقرار والرخاء فى جميع ربوع الوطن الحبيب قاطبة..

