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المؤتمر نت - قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة في جلستها، اليوم،

عاجل.. صدور حكم قضائي في قضية القاضي محمد حمران

المؤتمرنت -
عاجل.. صدور حكم قضائي في قضية القاضي محمد حمران
قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة في جلستها، اليوم، بإدانة ستة من المتهمين في قضية اختطاف وقتل القاضي محمد أحمد حمران.

وقضى الحكم، في الجلسة التي عُقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى عبدالكريم المنصور وحضور وكيل النيابة القاضي صارم الدين مفضل، بإدانة المتهم الأول صلاح مسعد أحمد الحمامي بجريمة القتل العمد ومعاقبته بالإعدام قصاصا وتعزيرا، رميا بالرصاص حتى الموت.

كما أقرّ إدانة عبدالله ناجي الميدمة، ويونس سيف عون الله، ومحمد أحمد برمان، باشتراكهم مع المدان الأول، بجريمة الاختطاف، ومعاقبة كل منهم بالحبس 25 سنة.

وقضى الحكم أيضا بإدانة قيس علي السنيدار بجرم تقديم المساعدة وإخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة الاختطاف، ومعاقبته بالحبس مدة ثماني سنوات، وكذا إدانة ريم عبد المجيد الحمامي، بجريمة تقديم المساعدة ومعاقبتها بالحبس ثماني سنوات.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد قضت المحكمة ببراءة هدى عبدالناصر الجهمي، ومحمد عبدالخالق الحمامي، من التهم المنسوبة إليهما، وكذا مصادرة المضبوطات المتعلقة بالجريمة من أسلحة وسيارات وهواتف.

وكانت المحكمة استندت في حكمها على اعترافات المدانين، التي أدلوا بها أمامها، وكذا أمام النيابة، ومحاضر جمع الاستدلالات، وشهادة الشهود، والرسائل المستخرجة من تلفونات المدانين، والتقارير الفنية والطبية المتعلقة بالواقعة، وغيرها من المستندات والأدلة.








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