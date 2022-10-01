المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -

صنعاء: الراعي يفتتح السوق المركزي للحبوب

افتتح رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ومعه نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية حسين مقبولي، صباح اليوم في العاصمة صنعاء السوق المركزي للحبوب والمعرض المصاحب له للمنتجات المحلية من الحبوب، الذي يتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وتنطمه المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب.



وأشاد الراعي بافتتاح هذا السوق الذي يعتبر انطلاقة حقيقية نحو نهضة زراعية وتشجيع الانتاج المحلي على طريق الوصول الى الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب، خاصة أن اليمن مهيأة لأن تكون من أفضل الدول انتاجاً للحبوب إذا ما توفرت الإرادة وحل كل الاشكاليات التي تواجه الانتاج المحلي.



من جانبه أوضح مدير عام المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب أحمد الخالد، أن افتتاح السوق المركزي للحبوب والمعرض المصاحب لمحاصيل الحبوب بأنواعها ومن مختلف المحافظات، يأتي تتويجاً لسلسلة من المشاريع والجهود التي قامت بها المؤسسة بهدف تطوير ورفع مستوى الانتاج المحلي من الحبوب.



واستعرض الخالد عدد من الخطوات التي قامت بها المؤسسة، من إعداد المنظومات والمعايير التي عملت جميعها على زيادة الانتاج المحلي من محاصيل الحبوب، بالإضافة الى انشاء أكثر من 50 جمعية تعاونية لمنتجي الحبوب، وتنفيذ مشاريع انتاجية وإرشادية في 11 محافظة على مدى 5 سنوات، مؤكداً أن المؤسسة ستستمر بجهودها ونشاطها حتى نصل الى الاكتفاء الذاتي، وهذا لن يتأتى إلا بتعاون وتكاتف الجميع.