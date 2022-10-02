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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة مستشار

الأمين العام يعزي بوفاة المستشار القطيش

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي بوفاة المستشار القطيش
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة مستشار وزارة الادارة المحلية / عبدالله محمد علي القطيش، الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز (62) عاما، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

واشار الامين العام إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته الجليلة في تطوير الأداء الإداري والخدمي والتنموي لأجهزة السلطة المحلية، طوال مسيرته العملية.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى اولاد الفقيد/ محمد وأحمد وخالد عبدالله محمد القطيش، وكافة آل القطيش، وقبايل العواذل مكيراس ولودر، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.
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