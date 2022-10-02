المؤتمرنت -

الارصاد يحذر من هطول امطار واضطراب البحر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجـويـة هطول أمطار رعدية متفرقة على بعض المحافظات، ورياحاً نشطة حول أرخبيل سقطرى تتسبب في اضطراب البحر خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات أبين، البيضاء، لحج، تعز، الضالع، إب، ذمار، ريمة، حجة، المحويت وصعدة والسواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وأشار إلى رياح نشطة حول أرخبيل سقطرى تصل أقصى سرعة لها إلى 25 عقدة.



ونبه المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب السحب المنخفضة أو الضباب.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وحسب المركز بلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي في الحديدة -الكدن : 8.1 ملم، إب- السدة : 3، إب : 1.8، المحويت : 0.2.



كما هطلت أمطار رعدية على أجزاء من محافظات تعز، لحج والضالع وكانت خارج نطاق محطات الرصد .

