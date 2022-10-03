الإثنين, 03-أكتوبر-2022 الساعة: 07:07 م - آخر تحديث: 07:05 م (05: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ثورة‮ ‬26‮ ‬سبتمبر‮ ‬وستة‮ ‬عقود‮ ‬مضت‮ ‬من‮ ‬نضال‮ ‬اليمانيين
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالعزيز‮ ‬صالح‮ ‬بن‮ ‬حبتور‮❊‬
"صناعة الإسمنت".. مستقبل واعد وخطوات بإتجاه تحقيق الإكتفاء الذاتي
شوقي‮ ‬شاهر
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الثروة السمكية عن إغلاق موسم اصطياد الجمبري الساحلي في منطقة البحر الأحمر بالمياه الإقليمية اليمنية حتى إشعار آخر

إغلاق موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر

المؤتمرنت -
إغلاق موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر
أعلنت وزارة الثروة السمكية عن إغلاق موسم اصطياد الجمبري الساحلي في منطقة البحر الأحمر بالمياه الإقليمية اليمنية حتى إشعار آخر.

وأهابت الوزارة في قرار أصدرته اليوم، بكل من يزاولون مهنة صيد الجمبري في منطقة البحر الأحمر، رفع معدات الاصطياد المخصصة لاصطياد الجمبري ابتداء من 7 ربيع الأول 1444هـ الموافق 3 أكتوبر 2022م.

وحذرت من ممارسة أي نشاط لصيد الجمبري خلال فترة إغلاق الموسم.

ودعت الهيئة إلى حصر كميات الجمبري الساحلي المنزلة في مراكز الإنزال وساحات الحراج وكذا الكميات المخزنة في الثلاجات لدى المصدرين والرفع بنتائج الحصر إلى الوزارة خلال مدة أقصاها عشرة أيام .

وأكدت أنها ستتخذ العقوبات القانونية في حق من تثبت مخالفته لأحكام القرار طبقا لقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية وبما من شأنه حماية الجمبري من الاستنزاف.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار
علوم وتقنية: فيروسات شائعة مرتبطة بمرض السكري
اقتصاد: ارتفاع الجنيه الاسترليني أمام الدولار
عربي ودولي: العدو الصهيوني يعتقل 16 فلسطينياً
مجتمع مدني: فتوى مصرية في الاحتفال بالمولد النبوي
عربي ودولي: مقتل 9 أشخاص في هجومين بالصومال
رياضة: يوفنتوس يكتسح بولونيا بثلاثية نظيفة
رياضة: ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام أوساسونا
رياضة: سيتي يذل يونايتد بسداسية في ديربي مانشستر
أخبار: توضيح هام من شركة النفط اليمنية
عربي ودولي: 165 شهيداً فلسطينياً منذ مطلع العام
أخبار: لبوزة: الاستثمار في البن اليمني يتصل بالتراث الوطني والهوية والتاريخ
مجتمع مدني: 9 مصادر لفيتامين "سي" تعزز المناعة
أخبار: "هرمون الحب" يرمم خلايا القلب التالفة!
عربي ودولي: الاحتلال يخطر بهدم 8 منازل جنوب الخليل
علوم وتقنية: 5 أسباب لاحمرار العين يجب أن تعرفها
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
عربي ودولي: نيكاراغوا تطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي
رياضة: برشلونة يتصدر مؤقتاً.. وأتلتيكو ينتصر
أخبار: السياسي الأعلى يستعرض مستجدات مفاوضات الهدنة
أخبار: الارصاد يحذر من هطول امطار واضطراب البحر
أخبار: صنعاء تدين اللغة المستفزة لخارجية بريطانيا
فنون ومنوعات: شيرين عبد الوهاب تطرح أغنيتها الجديدة (المترو)
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة المستشار القطيش
أخبار: بيان هام للوفد الوطني بشأن الهدنة المؤقتة ( نص البيان)
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022