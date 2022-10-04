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المؤتمر نت - بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم، صرف النصف الثاني من معاش شهر أكتوبر ٢٠١٨م

صنعاء.. بدء صرف نصف معاش أكتوبر 2018

المؤتمرنت -
صنعاء.. بدء صرف نصف معاش أكتوبر 2018
بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم، صرف النصف الثاني من معاش شهر أكتوبر ٢٠١٨م للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد في أمانة العاصمة والمحافظات.

وأكد رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي، أنه تم استكمال الإجراءات المالية وضخ المبالغ النقدية للبريد للبدء بعملية الصرف اعتبارا من اليوم، داعياً المتقاعدين ووكلاء المستفيدين للتوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق المطلوبة.

وثمن كل الجهود التي ساهمت في تجاوز الصعوبات والتعقيدات الناتجة عن تفاقم مشكلة نقص السيولة النقدية التي تعاني منها البلاد بسبب نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن فضلاً عن السياسات العدوانية الممنهجة على الاقتصاد الوطني التي أدت إلى أزمات كارثية في كافة القطاعات الخدمية والإنسانية والمصرفية وتسببت في تأخير دفع المعاشات التقاعدية ومرتبات الموظفين عن موعدها المحدد.

وأشار الحيفي إلى أن الهيئة وفي إطار اهتمامها المستمر بالمتقاعدين والتخفيف من معاناتهم بسبب الحصار المفروض على البلاد من قبل دول العدوان، تسعى جاهدة لانتظام صرف المعاشات التقاعدية رغم الصعوبات التي تواجهها.








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