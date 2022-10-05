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الامين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ صالح العمري

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ صالح رسام العمري، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ /علي رسام العمري، والى الشيخ مشتاق صالح رسام العمري، واخوانه وكافة آل رسام، بعزلة العمري مديرية عيال سريح محافظه عمران، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الجلل.





سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.

