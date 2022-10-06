المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي الشيخ أحمد قاسم العباسي بوفاة نجله

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ أحمد قاسم العباسي عضو اللجنة الدائمة، في وفاة نجله الدكتور يوسف، الذي وافاه الاجل في حادث مروري مؤسف في العاصمة صنعاء.



وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ أحمد العباسي وبقية أفراد الأسرة وكافة آل العباسي بمديرية الطويلة محافظة المحويت في هذا المصاب.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله بالصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"