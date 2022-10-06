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المؤتمر يدعو للمشاركة الفاعلة في الإحتفالات بالمولد النبوي

دعت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام قيادات وقواعد المؤتمر وأبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الفاعلة في المهرجانات التي ستقام للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في العاصمة صنعاء ومختلف محافظات الجمهورية.



وهنأت الأمانة العامة للمؤتمر أبناء الشعب اليمني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وازكى التسليم. مؤكدةً على أهمية تفاعل أبناء الشعب اليمني بمختلف المكونات والتنظيمات السياسية للمشاركة الفاعلة بالاحتفال بذكرى مولد النبي وبما يظهر عظمة هذه المناسبة والقيم النبيلة التي حملها رسول الإسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم.



وأشارت الأمانة العامة للمؤتمر إلى أهمية المناسبة لإستلهام الدروس والعبر من الرسول الكريم واستذكار صفاته وأخلاقه ومبادئه وعطائه، وتأكيداً على تمسك اليمنيين بحقهم في الدفاع عن الوطن.