المؤتمرنت -

منتخب اليمن يواصل انتصاراته بسداسية على سنغافورة

حقق المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم فوزاً عريضاً وثميناً على نظيره السنغافوري 6-0، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة للتصفيات الآسيوية والتي تستضيفها بنجلاديش.



فرض نجوم سبأ سيطرة مطلقة على الملعب في شوط المباراة الأول، ما أسفر عن تسجيل ثلاثة أهداف، عن طريق سعيد العولقي وعبدالرحمن الخضر وعصام ردمان في الدقائق 30 و41 و43.



وفي الشوط الثاني، واصل ناشئو اليمن السيطرة والضغط على مرمى حارس منتخب سنغافورة، وتمكنوا من إضافة الهدف الرابع والخامس والسادس، عبر هيثم السلامي هدفين في الدقائق 55 و67، ومختار موفق في الدقيقة 86.



بهذا التفوق والأداء البطولي، رفع الأحمر الصغير رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وظل منتخبي سنغافورة وبوتان من دون نقاط، فيما تحتل بنجلاديش المركز الثاني بـ3 نقاط.



ويختتم المنتخب الوطني للناشئين مشواره في التصفيات، بعد غدٍ الأحد بلقاء مضيفه بنجلاديش في لقاء يحتاج نجوم اليمن لنتيجتي التعادل أو الفوز لبلوغ النهائيات.