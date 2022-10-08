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المؤتمر نت - تتوافد الحشود الجماهيرية تباعا إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء والساحات المخصصة في مختلف المحافظات للاحتفال بالمولد

حشود جماهيرية تتوافد إلى ميدان السبعين إحتفاء بالمولد النبوي

المؤتمرنت -
حشود جماهيرية تتوافد إلى ميدان السبعين إحتفاء بالمولد النبوي
تتوافد الحشود الجماهيرية تباعا إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء والساحات المخصصة في مختلف المحافظات للاحتفال بالمولد النبوي الشريف للعام 1444هـ.

وكانت اللجنة التحضيرية للمولد النبوي، أعلنت استكمال الاستعدادات والترتيبات في كافة الساحات المخصصة للفعاليات الكبرى بأمانة العاصمة والمحافظات احتفاء بالمولد النبوي الشريف عصر اليوم.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام قيادات وقواعد المؤتمر وأبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الفاعلة في المهرجانات التي ستقام للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في العاصمة صنعاء ومختلف محافظات الجمهورية.

وهنأت الأمانة العامة للمؤتمر أبناء الشعب اليمني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وازكى التسليم. مؤكدةً على أهمية تفاعل أبناء الشعب اليمني بمختلف المكونات والتنظيمات السياسية للمشاركة الفاعلة بالاحتفال بذكرى مولد النبي وبما يظهر عظمة هذه المناسبة والقيم النبيلة التي حملها رسول الإسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأشارت الأمانة العامة للمؤتمر إلى أهمية المناسبة لإستلهام الدروس والعبر من الرسول الكريم واستذكار صفاته وأخلاقه ومبادئه وعطائه، وتأكيداً على تمسك اليمنيين بحقهم في الدفاع عن الوطن.








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