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أخبار
المؤتمر نت - تنبيه جديد هطول أمطار على 7 محافظات يمنية

تنبيه جديد من هطول أمطار على 7 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
تنبيه جديد من هطول أمطار على 7 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات، منبهاً من تدني الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الضباب أو الشابورة المائية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة ترافقها العواصف الرعدية أحيانا على مناطق من محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، غرب كل من المحويت وحجة.

وقد تمتد الأمطار شرقاً إلى أبين ومرتفعات شبوة وجنوب حضرموت.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمناطق المرتفعة المقابلة لها وأرخبيل سقطرى والمياه الإقليمية اليمنية الجنوبية الشرقية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية.

كما نبه من تدني الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الضباب أو الشابورة المائية.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في تعز ـ الحوبان : 3.9 ملم، إب 0.6 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأرخبيل سقطرى كانت خارج نطاق المحطات .








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