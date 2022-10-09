المؤتمرنت -

قوات ارتيرية تختطف مجدداً 6 صيادين يمنيين

أدانت وزارة الثروة السمكية استمرار السلطات الإرتيرية بانتهاك السيادة اليمنية عبر اختراقها للمياه البحرية اليمنية، واختطاف الصيادين اليمنيين، ونهب قواربهم.



وأوضحت وزارة الثروة السمكية في بيان لها، أن السلطات الإرتيرية أقدمت، مساء أمس، على اختطاف ستة صيادين من أبناء الصبالية في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة أثناء ممارستهم نشاط الاصطياد في جزيرة السوابع اليمنية.



وأشار البيان إلى أن القوات البحرية الإرتيرية مازالت تحتجز الصيادين أيمن صغير، فادي درسي، أحمد عبدالكريم، هشام صغير، عبدالله ددي، وأحمد بطيلي ومصادرة قواربهم.



ولفت إلى أن المياه اليمنية تعاني من عملية قرصنة واختطاف مستمرة للصيادين اليمنيين، وتضييق الخناق عليهم أثناء عملية الصيد في البحر منذ بداية العدوان على اليمن.



وطالبت وزارة الثروة السمكية السلطات الإرتيرية بسرعة الإفراج عن هؤلاء الصيادين، وكل الصيادين المختطفين في سجونها.. محمّلة إياها سلامة المختطفين.



ودعت الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية والحقوقية إلى القيام بدورها تجاه ما يتعرّض له الصيادون اليمنيون من جرائم اختطاف من قِبل السلطات في إرتيريا.