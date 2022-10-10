المؤتمرنت -

امطار متوقعة على 4 محافظات.. أجواء باردة على المرتفعات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفرقة على بعض المحافظات وأجواء باردة نسبياً على المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا على أجزاء من السواحل الغربية والمرتفعات الداخلية منها لمحافظات حجة ، الحديدة و تعز .



كما يتوقع أن تشمل الأمطار المرتفعات الجنوبية الغربية لمحافظات تعز، لحج ، الضالع وإب وتمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء ، أبين وشبوة.



وأشار المركز إلى احتمال أن تكون الأجواء باردة نسبيا على المرتفعات الجبلية وتتراوح فيها درجات الحرارة الصغرى ما بين 05 -12 درجة مئوية.



ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية.



كما نبه من تدني الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الضباب أو الشابورة المائية، ومن الأجواء الباردة نسبيا.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح مركز الارصاد أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في المحويت : 5.7 ملم، تعز : 4.5ملم، كما هطلت أمطار متفرقة كانت خارج نطاق المحطات .

