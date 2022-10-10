الإثنين, 10-أكتوبر-2022 الساعة: 02:33 م - آخر تحديث: 02:18 م (18: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
أساس فِكر الدولة الرأسمالية الغربية الاستعمارية
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
هؤلاء‮ ‬على‮ ‬المحك
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
أخبار
المؤتمر نت - المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا على أجزاء من السواحل الغربية والمرتفعات الداخلية منها لمحافظات

امطار متوقعة على 4 محافظات.. أجواء باردة على المرتفعات

المؤتمرنت -
امطار متوقعة على 4 محافظات.. أجواء باردة على المرتفعات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفرقة على بعض المحافظات وأجواء باردة نسبياً على المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا على أجزاء من السواحل الغربية والمرتفعات الداخلية منها لمحافظات حجة ، الحديدة و تعز .

كما يتوقع أن تشمل الأمطار المرتفعات الجنوبية الغربية لمحافظات تعز، لحج ، الضالع وإب وتمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء ، أبين وشبوة.

وأشار المركز إلى احتمال أن تكون الأجواء باردة نسبيا على المرتفعات الجبلية وتتراوح فيها درجات الحرارة الصغرى ما بين 05 -12 درجة مئوية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية.

كما نبه من تدني الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الضباب أو الشابورة المائية، ومن الأجواء الباردة نسبيا.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح مركز الارصاد أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في المحويت : 5.7 ملم، تعز : 4.5ملم، كما هطلت أمطار متفرقة كانت خارج نطاق المحطات .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: برشلونة يعود لصدارة الليغا بنقاط سلتا فيغو
عربي ودولي: تأهب ياباني لإعلان حالة الطوارئ
رياضة: رونالدو يسجل هدفه رقم 700 مع الأندية
عربي ودولي: إعصار جوليا يضرب نيكاراغوا
رياضة: آرسنال يهزم ليفربول ويستعيد الصدارة
فيديو المؤتمرنت: شاهد بالفيديو .. اهداف منتخب اليمن للناشئين في مرمى منتخب بنجلاديش
عربي ودولي: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية بسوريا
فنون ومنوعات: 10 من أجمل أفلام حسن حسني
أخبار: تنبيه جديد من هطول أمطار على 7 محافظات يمنية
أخبار: منظمة: 6 ملايين طالب يمني يعانون من انهيار التعليم
رياضة: ريال مدريد يهزم خيتافي ويتصدر الليغا مؤقتاً
رياضة: ميلان يقهر يوفنتوس بثنائية بالدوري الإيطالي
رياضة: نيوكاسل يقفز إلى الخامس بخماسية برنتفورد
رياضة: دورتموند يقتنص تعادلاً قاتلاً من بايرن
رياضة: تشيلسي يكتسح وولفرهامبتون
رياضة: إنتر ميلان يهزم ساسولو في الدوري الإيطالي
رياضة: فوز ليفركوزن وبوخوم وتعادل ماينز وأوغسبورغ
رياضة: توتنهام يتغلب على برايتون بصعوبة
رياضة: سيتي يضرب ساوثامبتون برباعية ويتصدر
عربي ودولي: شهداء وجرحى برصاص الاحتلال بمخيم جنين
مجتمع مدني: كشف أعراض وأسباب نقص الحديد في الجسم
فنون ومنوعات: اكتشاف أطول أشجار الأمازون
أخبار: قوى العدوان ترتكب 83 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدة
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب عند التسوية
أخبار: احتفالات كبرى في صنعاء ومدن يمنية بمناسبة المولد النبوي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022