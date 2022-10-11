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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفرقة على عدة محافظات وانخفاضاً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة الصغرى بخمس محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

انخفاض طفيف في درجات الحرارة بـ5 محافظات

المؤتمرنت -
انخفاض طفيف في درجات الحرارة بـ5 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفرقة على عدة محافظات وانخفاضاً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة الصغرى بخمس محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من سواحل محافظات حجة، الحديدة، تعز والمناطق الداخلية السهلية والمرتفعة منها وتمتد لمناطق من محافظات المحويت، ريمة وإب.

وحسب المركز يُحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات لحج، عدن، أبين، الضالع وغرب ذمار ومناطق متفرقة من السواحل الشرقية.

ومن المتوقع أيضاً انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة الصغرى بمحافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

ونبه المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان والجسور الأرضية ومن العواصف الرعدية، والأجواء الباردة نسبياً أثناء ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية.

كما نبه سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة والضباب.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : تعز-المعافر : 3.7 ملم، تعز-المطار : 1.9، إب : 1 ، تعز-الحوبان : 0.4 ملم.








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