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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، أن يوم السبت المقبل الـ 19 من ربيع الأول 1444هـ الموافق 15 أكتوبر 2022م، إجازة رسمية

السبت إجازة رسمية بمناسبة ثورة 14 أكتوبر

المؤتمرنت -
السبت إجازة رسمية بمناسبة ثورة 14 أكتوبر
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، أن يوم السبت المقبل الـ 19 من ربيع الأول 1444هـ الموافق 15 أكتوبر 2022م، إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ 59 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن ذلك، يأتي عوضاً عن يوم الجمعة الذي يصادف تاريخ 18 ربيع الأول 1444هـ الموافق 14 أكتوبر 2022م، استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م المـــادة رقــم (3) الفقرة رقـــم (6) والمادة رقم (4) بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.








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