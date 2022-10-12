المؤتمرنت -

قياس الامطار في 4 محافظات.. أجواء باردة نسبيا على المرتفعات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة الصغرى خلال الـ 24 ساعة القادمة ، منبهاً المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً أثناء الصباح الباكر.



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من سواحل محافظات حجة، الحديدة، تعز والمناطق الداخلية والمرتفعة منها وتمتد لمناطق من محافظات المحويت، ريمة وإب.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات أبين، عدن، لحج، الضالع وغرب ذمار.



وحسب المركز من المحتمل حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة الصغرى في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.



ونبه المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومجاري السيول ومن العواصف الرعدية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة والضباب.



كما نبه الموطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً أثناء ساعات الصباح الباكر.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في تعز-الحوبان : 23.1 ملم، الحديدة-الكدن : 9.6، تعز-المعافر : 3.6، إب : 1.0، المحويت : 0.2 ملم.

(سبأ)

