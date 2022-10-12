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أخبار
المؤتمر نت - أفادت شركة النفط اليمنية، اليوم، بأن تحالف العدوان الأمريكي السعودي، احتجز سفينة ديزل ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح دخول أممية

تحالف العدوان يحتجز سفينة ديزل جديدة

المؤتمرنت -
تحالف العدوان يحتجز سفينة ديزل جديدة
أفادت شركة النفط اليمنية، اليوم، بأن تحالف العدوان الأمريكي السعودي، احتجز سفينة ديزل ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح دخول أممية.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان احتجز سفينة الديزل "برنسيس خديجة" على الرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه باحتجاز هذه السفينة ارتفع عدد سفن الوقود المحتجزة إلى سفينتين، وهما ضمن استحقاقات الهدنة المؤقتة.

وحمّل الناطق الرسمي للشركة، تحالف العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة إزاء القرصنة على سفن الوقود ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، وما يترتب على ذلك من تداعيات على الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الشعب اليمني نتيجة استمرار العدوان والحصار.








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