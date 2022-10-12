المؤتمرنت -

خلل أم سياسة جديدة ... لماذا فقد مستخدمو فيسبوك أغلب متابعيهم؟

ثارت حالة من الجدل بعدما فقد عدد كبير من حسابات المشاهير على فيسبوك أعداداً ضخمة من متابعيهم حيث وصل البعض إلى فقدان مئات الآلاف من المتابعين مما طرح العديد من الأسئلة حول السبب الحقيقي لهذه التطورات.



ويكشف تقرير نيوزويك الأمريكية عن فقدان الصفحات الرسمية لوسائل الإعلام الأمريكية أعداداَ ضخمة من المتابعين خلال الأيام الماضية حيث فقدت صحف نيويورك تايمز وواشنطن بوست وهاف بوست ويو إس إيه توداي وغيرها ما مجموعه 70 ألف متابع خلال فترة زمنية قصيرة دون الكشف عن السبب الحقيقي لذلك.



فيما أشار التقرير إلى أن السبب قد يرجع إلى الخطوة التي أقدم عليها فيسبوك خلال شهر يناير الماضي من العام الجاري بحذف 1.6 مليار حساب مزيف أو غير مستخدم من المنصة وذلك للتخلص من كافة الحسابات الوهمية على المنصة.



وأرجع التقرير ذلك إلى صفحة السياسات الخاصة بالمنصة والتي ذكرت أنها تسعى لحذف أكبر كم ممكن من الحسابات الوهمية والتأكد من أن المنصة لا تخضع إلا للحسابات الفاعلة وحسب.



فيما أشارت تقارير آخري إلى أن انخفاض أعداد المتابعين لا علاقة له بحملة حذف الحسابات المزيفة التي قامت بها الشركة في يناير الماضي حيث كان مارك زوكربيرج المدير التنفيذي للشركة يمتلك 119 مليون متابع مما انخفض اليوم إلى أقل من 10 آلاف متابع مما رجح بعض الآراء بأن الأمر لا يعدو كونه عطل فني سيجري إصلاحه خاصة وأن الشركة لم تعقب على الأمر حتى الآن ولم تصدر أي بيانات رسمية.



وأظهر البحث على منصة تويتر رداً من أحد العاملين في شركة ميتا يدعى Alexandru Voica وقد غرد بأن الشركة تتابع الأزمة الواقعة الحالية وأنها ستعمل على إصلاحها في أقرب وقت ممكن، كما أعلن بعض المستخدمين مؤخراً أن المشكلة حلت لديهم بالفعل وأن المتابعين عادوا بأرقامهم الحقيقية كما كانت.



وكانت حالة الجدل المثارة حول حسابات فيسبوك المزيفة قد خرجت إلى النور بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها منصة تويتر مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والذي كان قد رفض إتمام صفقة الاستحواذ على الشركة بسبب شكه في عدد المستخدمين الحقيقين للمنصة.



وتأكدت الترجيحات بعد وقت قليل من الأزمة بعودة المتابعين للحسابات مرة آخري والتأكد من كونها مشكلة تقنية مؤقتة وجرى حلها من قبل الشركة.

