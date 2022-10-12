الأربعاء, 12-أكتوبر-2022 الساعة: 08:27 م - آخر تحديث: 08:27 م (27: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أساس فِكر الدولة الرأسمالية الغربية الاستعمارية
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
هؤلاء‮ ‬على‮ ‬المحك
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - ناقش وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الدكتور حسين جادين، اليوم التعاون بين الوزارة والمنظمة لخدمة القطاع الزراعي، وتعزيز مجالات الأمن الغذائي في اليمن

وزير الزراعة يناقش تعزيز التعاون مع منظمة الفاو

المؤتمرنت -
وزير الزراعة يناقش تعزيز التعاون مع منظمة الفاو
ناقش وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الدكتور حسين جادين، اليوم التعاون بين الوزارة والمنظمة لخدمة القطاع الزراعي، وتعزيز مجالات الأمن الغذائي في اليمن.

وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بتأخير إجراءات تنفيذ المشاريع والبرامج الزراعية التي تنفذها (الفاو) وضرورة الإسراع في تنفيذ تلك المشاريع.

وأكد اللقاء على أهمية التحرك لتلبية احتياجات الوزارة خاصة في مجال مكافحة "دودة الحشد الخريفية"، إلى جانب تزويد الإدارة العامة لوقاية النباتات بجهاز الـ"جي تي ماس" لفحص المبيدات والأثر المتبقي.

وشدد اللقاء على ضرورة تعديل برنامج الجراد الصحراوي بموجب نتائج وتوصيات اجتماع مجلس تسيير مشروع الجراد.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: علماء روس يبتكرون دواء مضادا للشيخوخة
أخبار: قياس الامطار في 4 محافظات.. أجواء باردة نسبيا على المرتفعات
عربي ودولي: الأمم المتحدة تحذر من كارثة مرتقبة
فنون ومنوعات: شيرين تكشف عن كلمات أغنية (المترو)
رياضة: تشيلسي يتصدر مجموعته بفوزه على ميلان
رياضة: ريال مدريد يخطف تعادلاً مثيراً من شاختار
رياضة: بنفيكا يفرض التعادل على باريس مجدداً
رياضة: سيتي يتعادل مع كوبنهاغن في دوري الأبطال
علوم وتقنية: طبيب يكشف أسباب جفاف الفم
رياضة: تأهل 3 منتخبات عربية إلى كأس آسيا للناشئين
فنون ومنوعات: انتحل صفة رائد فضاء واحتال على سيدة
علوم وتقنية: روسيا تطور محركات كهربائية فريدة للأقمار الصناعية
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار
عربي ودولي: البحرية التونسية تنقذ نحو 200 مهاجر
مجتمع مدني: كيف تقوي الجهاز المناعي؟
أخبار: صحتك في خطر.. 5 علامات في عينيك لا تهملها
أخبار: 85 انتهاكاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق على تراجع
عربي ودولي: 107 قتلى ضحايا الإعصار "إيان" في أمريكا
رياضة: أتلتيكو يتعاقد مع غريزمان حتى 2026
أخبار: ثورة 14 أكتوبر.. واحدية النضال اليمني ضد الإستعمار الأجنبي
أخبار: شرف يدعو الامم المتحدة لزيادة برامجها الانسانية في اليمن
أخبار: السبت إجازة رسمية بمناسبة ثورة 14 أكتوبر
أخبار: انخفاض طفيف في درجات الحرارة بـ5 محافظات
أخبار: يحول العضلات إلى عظام.. سر المرض الغامض!
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022