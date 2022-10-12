المؤتمرنت -

وزير الزراعة يناقش تعزيز التعاون مع منظمة الفاو

ناقش وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الدكتور حسين جادين، اليوم التعاون بين الوزارة والمنظمة لخدمة القطاع الزراعي، وتعزيز مجالات الأمن الغذائي في اليمن.



وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بتأخير إجراءات تنفيذ المشاريع والبرامج الزراعية التي تنفذها (الفاو) وضرورة الإسراع في تنفيذ تلك المشاريع.



وأكد اللقاء على أهمية التحرك لتلبية احتياجات الوزارة خاصة في مجال مكافحة "دودة الحشد الخريفية"، إلى جانب تزويد الإدارة العامة لوقاية النباتات بجهاز الـ"جي تي ماس" لفحص المبيدات والأثر المتبقي.



وشدد اللقاء على ضرورة تعديل برنامج الجراد الصحراوي بموجب نتائج وتوصيات اجتماع مجلس تسيير مشروع الجراد.