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المؤتمر نت - كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، عن وصول وفد فني سعودي إلى صنعاء، وذهاب وفد من لجنة الأسرى إلى السعودية

المرتضى يكشف عن وصول وفد سعودي إلى صنعاء

المؤتمرنت -
المرتضى يكشف عن وصول وفد سعودي إلى صنعاء
كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، عن وصول وفد فني سعودي إلى صنعاء، وذهاب وفد من لجنة الأسرى إلى السعودية، للتحقق من أسماء الأسرى ضمن آلية التحقق من الكشوفات للمرحلة الأولى للتبادل التي تم التوافق عليها في العاصمة الأردنية عمّان.

وقال المرتضى في تغريدة على صفحته في “تويتر” مساء اليوم "ضمن آلية التحقق من الكشوفات للمرحلة الأولى للإفراج عن الأسرى والذي تم التوافق عليه في جولة (عمٌان) الأخيرة ذهب وفد فني من لجنة الأسرى إلى السعودية فيما وصل وفد فني سعودي إلى صنعاء".

وأكد أن زيارات الوفود إلى الرياض وصنعاء هي للتحقق من الأسماء ومطابقتها على الواقع، ولا علاقة لها بأي حوار سياسي آخر.








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