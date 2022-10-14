المؤتمرنت -

الوهباني يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني لثورة 14 اكتوبر

رفع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية تهنئة إلى الأخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة العيد الوطني التاسع والخمسين لثورة 14 اكتوبر، جاء فيها :



الأخ/ صادق امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم



يطيب لي ان ارفع اليكم احر التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني التاسع والخمسين لثورة 14 اكتوبر التي ستظل احدى اهم الثورات اليمنية التي نجحت في طرد المحتل البريطاني الذي ظن ان جنوب اليمن باتت ضمن املاك امبراطوريته.



ان الاحتفال بالعيد الوطني لثورة 14 اكتوبر هو احتفال بواحدية النضال اليمني ضد الاستبداد والاستعمار ومحطة لأخذ الدروس والعبر في مواصلة النضال الوطني ومقاومة الغزاة والمحتلين الذين يلبسون اليوم اقنعة جديدة لكنهم ينفذون ذات المؤامرات بحق شعبنا محاولين تمزيق وحدتنا وانتهاك سيادتنا ومصادرة استقلالية قرارانا الوطني غير مدركين ان ثمانية اعوام من الصمود من قبل شعبنا ستتواصل حتى تحقيق النصر وطرد المحتلين والغزاة وتحرير كل شبر من تراب الوطن الطاهر.



مرة اخرى نجدد لكم التهنئة والعهد بالاستمرار معكم وخلف قيادتكم في الحفاظ على المؤتمر ووحدته التنظيمية، متمنين لكم دوام الصحة والعافية.



وتقبلوا فائق التحية والتقدير



اخوكم/

جابر عبدالله غالب الوهباني

الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام