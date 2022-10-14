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المؤتمر نت - رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن امين ابوراس، بمناسبة العيد الـ59 لثورة 14 اكتوبر المجيدة

الشريف يهنئ ابو راس بالعيد الـ59 لثورة 14 أكتوبر

المؤتمرنت -
الشريف يهنئ ابو راس بالعيد الـ59 لثورة 14 أكتوبر
رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن امين ابوراس، بمناسبة العيد الـ59 لثورة 14 اكتوبر المجيدة، جاء فيها:

الأخ/ صادق امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

يطيب لي ان ارفع اليكم ومن خلالكم الى نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام وأعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة وكافة قيادات وقواعد المؤتمر، وانصاره وحلفائه احر التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني التاسع والخمسين لثورة 14 اكتوبر التي نجحت في انهاء عقود طويلة من الاحتلال البريطاني البغيض لجنوب الوطن.

لقد كانت ثورة 14 اكتوبر 1963م نتيجة حتمية لتاريخ من النضالات التي خاضها شعبنا في جنوب الوطن ضد المحتل البريطاني على مدى 128 عاما ظل خلالها يذيق اليمنيين صنوف الويلات والعذاب ويصادر حقوقهم وحرياتهم وينهب ثرواتهم معتقدا انه بقوته وغطرسته قد استطاع الغاء هوية شعب وتاريخ وطن لكنه نسي ان اليمنيين ومثلما قاوموا كل المحتلين والغزاة على مدى التاريخ سيواصلون نضالاتهم ضده وكان لهم ما ارادوا بتحقيق الاستقلال في 30 نوفمبر1967م لتخرج بريطانيا التي كانت تسمى الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس من جنوب اليمن وهي تجر اذيال الخيبة وتنتهي إمبراطورتيها في العالم كله.

واليوم ونحن نحتفي بالعيد التاسع والخمسين لثورة اكتوبر المجيدة فان ابناء شعبنا في جنوب الوطن وشرقه وشماله وغربه يسطرون ذات المقاومة والنضال ضد المحتلين والغزاة الجدد وسينتصرون عليهم كما انتصر شعبنا على من سبقهم من الغزاة.

الاخ الرئيس
نهنئكم ونجدد العهد بان نمضي معكم وخلف قيادتكم في الحفاظ على المؤتمر ووحدته التنظيمية متمنين لكم دوام الصحة والتوفيق في مهامكم الوطنية والتنظيمية.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير


اخوكم/
الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف
الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام








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