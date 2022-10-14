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هنأ ابوراس.. الأمين العام: اليمنيون سيحبطون مؤامرات الغزاة وينتصروا عليها

رفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي احمد علي محسن، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين أبو راس، بمناسبة العيد الـ59 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، جاء فيها:



الأخ/ صادق بن امين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم



تحية طيبة وبعد



يسرني باسمي ونيابة عن كافة اعضاء الامانة العامة وقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وحلفائه ان نرفع اليكم اسمى آيات التهاني والتبريكات بحلول العيد الوطني التاسع والخمسين لثورة 14 أكتوبر المجيدة هذا اليوم الذي سيظل خالدا في تاريخ شعبنا ومقاومته للمحتلين والغزاة القدامى والجدد.



كما انها فرصة لنهنىء من خلالكم كافة ابناء شعبنا اليمني العظيم الذي يواصل صموده الاسطوري في مقاومة ومقارعة اعتى دوان غاشم يشنه التحالف بقيادة السعودية والامارات ومن يقف خلفهم للعام الثامن تواليا،وهي مقاومة كانت وستظل تقدم دروسا وعبرا للأجيال القادمة في كيفية الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله ومقارعة ومقاومة الطغاة والغزاة والمحتلين مهما اختلفت اساليبهم وطرقهم.



لقد كان انطلاق ثورة 14 اكتوبر 1963م في جنوب الوطن بعد عام تقريبا من انطلاق ثورة 26 سبتمبر في شماله دليلا على واحدية النضال والهدف الذي قدمت من خلاله الحركة الوطنية التضحيات تلو التضحيات واستطاعت ان تتوحد بجهودها وقدراتها لخوض معركة التحرر من الاستبداد والاستعمار وكان لها ما ارادت فقد استطاع الثوار والمناضلون اليمنيون ان ينهوا الحكم الامامي شمالا ويطردوا المحتل البريطاني جنوبا ويدافعون عن الثورة والجمهورية ضد محاولات وادها آنذاك من قبل القوى الرجعية التي تقود اليوم تحالف العدوان ضد شعبنا ووطننا.



اننا على ثقة تامة انه ومهما كان حجم المشاريع التأمرية التي تستهدف اليمن وتمزيق وحدته وانتهاك سيادته ومصادرة استقلالية قراراه الوطني فإنها ستتحطم على معاول الصمود الشعبي لأبناء اليمن العظيم وخصوصا ابناء المحافظات الجنوبية والشرقية والمحافظات التي تتواجد فيها قوى الغزو والاحتلال فهم اليوم يسطرون ملاحم الصمود والمقاومة كما فعل اباؤهم واجدادهم في مقاومة المحتل البريطاني ونجحوا في طرده وتحقيق الاستقلال في 30 نوفمبر 1967م وهو امر سيتكرر اليوم او غدا ضد كل الغزاة والمحتلين الجدد.



مرة اخرى نهنئكم بهذه المناسبة الوطنية الغالية ونشد على ايديكم مواصلة مسيرة العطاء وقيادة المؤتمر الشعبي العام بتلك الحكمة والحنكة التي عهدناها منكم ونحن من خلفكم نجدد العهد والولاء لكم وللمؤتمر سائلين الله العلى القدير ان يمن عليكم بموفور الصحة ويوفقكم لخدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام.



أخوكم/

غازي احمد على محسن

الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام