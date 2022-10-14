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المؤتمر نت - رفع نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية تهنئة إلى الأخ المناضل صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة العيد الـ59 لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة

لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بعيد ثورة 14 أكتوبر المجيدة

المؤتمرنت -
لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بعيد ثورة 14 أكتوبر المجيدة
رفع نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية تهنئة إلى الأخ المناضل صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة العيد الـ59 لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة.. فيما يلي نصها:

الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - حفظكم الله

تحية وطنية اكتوبرية خالصة وبعد:

بمناسبة احتفالات بلادنا بالعيد الـ59 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، التي مثلت تتويجاً لنضالات اليمنيين في مقارعة الغزاة والمحتلين، يطيب لي أن أرفع لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات ومن خلالكم الى قيادات وقواعد ومناصري المؤتمر الشعبي العام الاوفياء بحلول هذه الذكرى العظيمة.

كما يسعدني من خلالكم أن أهنئ جميع اليمنيين في كل محافظات البلاد بهذه المناسبه الوطنية الغالية، التي تعود علينا، واليمنيين يسطرون أروع البطولات والتضحيات في مواجهة عدوان التحالف بقيادة السعودية ، وقدموا في سبيل ذلك أرواحهم وأموالهم، وسطروا بذلك أروع الأمثلة.

كما هي مناسبة لابد ان نشير فيها الى أن ثورة أكتوبر العظيمة التي أنهت فصولاً من الظلم والاستعمار البريطاني لجنوبنا الغالي، وتوحدت فيها جهود ومشاعر اليمنيين شمالا وجنوبا تؤكد على أن بطولات وتضحيات اليمنيين لن تذهب هباء، ومثلما انتصر اليمنيون حينها على الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، سينتصرون اليوم على دول تحالف العدوان الغاشم ويمتلكون قرارهم وسيادتهم.

وبهذه المناسبة الوطنية الغالية نتمنى لكم موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والنجاح في مهامكم الوطنية والتنظيمية.. ولتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام تحت قيادتكم التوحد والعمل الوطني المثمر.. ونتمنى لوطننا وشعبنا النهوض والتقدم والازدهار وتحقيق امانية وتطلعاته بالعيش الكريم والامن والاستقرار.

وكل عام وانتم بخير،،،

اخوكم
فريق - دكتور/ قاسم محمد لبوزة
نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام








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