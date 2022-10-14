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المؤتمر نت - أكد محافظ شبوة عوض محمد بن فريد العولقي، أن ثورة 14 أكتوبر المجيدة، محطة للتذكير بأمجاد الرعيل الأول من المناضلين الذين سطروا ملحمة خالدة في العام 1963م من جبال ردفان الأبية

العولقي: ثورة 14 أكتوبر محطة للتذكير بأمجاد المناضلين

المؤتمرنت -
العولقي: ثورة 14 أكتوبر محطة للتذكير بأمجاد المناضلين
أكد محافظ شبوة عوض محمد بن فريد العولقي، أن ثورة 14 أكتوبر المجيدة، محطة للتذكير بأمجاد الرعيل الأول من المناضلين الذين سطروا ملحمة خالدة في العام 1963م من جبال ردفان الأبية.

وقال المحافظ العولقي إن نضالات الشعب اليمني في جنوب الوطن، توجت برحيل المستعمر البريطاني في العام 1967م.

وأشار العولقي بحسب وكالة سبأ، إلى أن ثورة الـ 14 من أكتوبر يستلهم منها أبناء الشعب اليمني الثبات والصمود في مواجهة قوى العدوان والاحتلال حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن من الغزاة والمحتلين.

ودعا محافظ شبوة، الجميع إلى تعزيز الاصطفاف والتلاحم والاستعداد لخوض معركة تحرير المناطق المحتلة من الغزاة والمحتلين الجدد، انتصارا لتضحيات الشعب اليمني.. سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للشعب اليمني النصر المؤزر على العدوان.








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