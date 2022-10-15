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المؤتمر نت - قام الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، بزيارة القيادي المؤتمر الشيخ سيف بن طاهر الجنيدي أحد أبرز المشائخ والشخصيات الاجتماعية في محافظة شبوة للاطمئنان على صحته

الأمين العام يطمئن على صحة القيادي المؤتمري سيف الجنيدي

المؤتمرنت -
الأمين العام يطمئن على صحة القيادي المؤتمري سيف الجنيدي
قام الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، بزيارة القيادي المؤتمر الشيخ سيف بن طاهر الجنيدي أحد أبرز المشائخ والشخصيات الاجتماعية في محافظة شبوة للاطمئنان على صحته حيث يرقد في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء.

واستمع الأمين العام خلال الزيارة إلى شرح من الأطباء حول الوضع الصحي للشيخ سيف الجنيدي مؤكدين أنه في تحسن مستمر ويتماثل للشفاء.

من جانبه عبر الشيخ سيف الجنيدي عن شكره وتقديره للأمين العام غازي أحمد علي محسن على زيارته واهتمامه ومتابعته لحالته الصحية، مؤكداً أن هذا دليلاً على شهامته ووفائه وأخلاقه الإنسانية العالية.

رافق الأمين العام في زيارته رئيس دائرة العلاقات العامة والسكرتارية عضو الأمانة العامة خالد الفقيه ورئيس المركز الإعلامي عضو الأمانة العامة عبدالملك الفهيدي.








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