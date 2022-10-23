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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى باردة نسبياً على ثماني محافظات

تحذيرات.. أجواء باردة في 8 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
تحذيرات.. أجواء باردة في 8 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى باردة نسبياً على ثماني محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية ، أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة على محافظات ذمار، صنعاء، عمران والبيضاء وتتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها ما بين ثلاث إلى سبع درجات مئوية.

وأشار إلى أن الأجواء قد تكون باردة نسبياً على محافظتي صعدة وإب والمناطق المرتفعة من محافظتي الضالع ولحج وتتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها ما بين سبع إلى عشر درجات مئوية.

ولفت إلى احتمال حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى بمعدل 1-2 درجة لكنها إجمالا تبقى تحت معدلاتها.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 3 درجات في ذمار، 5 في عمران، صنعاء 6.4 ، إب 8.7 ، السدة 9 درجات.

ونبه المركز المواطنين إلى ضرورة أخذ الاِحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة والباردة نسبيا خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا مركز الارصاد المزارعين في المناطق الباردة إلى حماية محاصيلهم الزراعية من لفحات البرد.








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