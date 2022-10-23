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المؤتمر نت - نوع من الخضراوات يحمي من ألزهايمر والسرطان

نوع من الخضراوات يحمي من ألزهايمر والسرطان

المؤتمرنت -
نوع من الخضراوات يحمي من ألزهايمر والسرطان
شارك خبير التغذية التركي ديديم كوتشوك معلومات حول البنجر وخصائصه المفيدة.
يقي من مرض ألزهايمر
يساعد البنجر الأحمر، بسبب احتوائه على فيتامين سي، على تقوية جهاز المناعة. مع تقدمنا في العمر، يتباطأ تدفق الدم إلى الدماغ وتنخفض الوظيفة الإدراكية تدريجياً. يرتبط انخفاض تدفق الدم إلى خلايا الدماغ بتطور الخرف ومرض ألزهايمر، بحسب صحيفة "كمحرييت".

نظرًا لأن انخفاض كمية أكسيد النيتريك في أجسامنا يمكن أن يعطل تدفق الدم إلى الدماغ والتواصل بين الخلايا، فإن مثل هذه الحالة (إذا أصبحت مزمنة) تسبب تلفًا في الدماغ. من خلال تحويل نترات البنجر الأحمر إلى أكسيد النيتريك في الجسم، يلعب هذا المنتج دورًا مهمًا في إمداد الدماغ بالدم والتنشيط الأمثل للوظائف المعرفية.

يخفض ضغط الدم
يتم تحويل النترات الغذائية إلى أكسيد النيتريك في الجسم، مما يؤدي إلى ارتخاء الأوعية الدموية. وهذا بدوره يحسن الدورة الدموية ويخفض ضغط الدم. من المعروف أن ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى النوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب الاحتقاني وأمراض الكلى. ومع ذلك، نظرًا لأن حبة بنجر حمراء متوسطة الحجم (136 غرامًا) تحتوي على 106 ملليغرام من الصوديوم، فإن الاستهلاك المفرط للمنتج، على العكس من ذلك، يشكل خطورة على مرضى ارتفاع ضغط الدم.

نظرًا لأن حبة بنجر حمراء متوسطة الحجم (136 غرامًا) تحتوي على تسعة غرامات من الكربوهيدرات، يحتاج مرضى السكري أيضًا إلى مراقبة حصصهم. ومع ذلك، فإن الألياف الموجودة في البنجر تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم وتجعلك تشعر بالشبع. لذا فإن البنجر، مثل العديد من الأشياء الأخرى، عند تناوله باعتدال، مفيد حتى لمرضى السكر.

يقي من السرطان
البيتلين، الذي يعطي البنجر اللون الأحمر البنفسجي، فيه خصائص عالية مضادة للأكسدة. يكافح جسمنا كل يوم المواد المسرطنة التي تأتي من الخارج أو يتم إنشاؤها من تلقاء نفسها. بعبارة أخرى، يتعرض لمواد ضارة يمكن أن تسبب العديد من الأمراض، من الأورام إلى قصور القلب المزمن.

بفضل الخصائص المضادة للأكسدة للبيتالين في البنجر الأحمر، فإن أجسامنا تحارب هذه المواد وبالتالي تمنع تطور السرطان. بالإضافة إلى ذلك، يحمي بيتلين من أمراض القلب عن طريق خفض مستوى الهوموسيستين في بلازما الدم، الذي يؤدي إلى تطور أمراض الجهاز القلبي الوعائي.*وكالات








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