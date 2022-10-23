المؤتمرنت -

صنعاء: مناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر لتطوير التعليم

ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم مع وزير التربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي، سير العملية التعليمية والتربوية في أمانة العاصمة والمحافظات.



واستمع رئيس الوزراء من وزير التربية والتعليم إلى شرح حول الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات، لتعزيز مستوى الأداء التعليمي والتربوي على مستوى المدارس العامة والأهلية، فضلا عن مسار جهود الرقابة والتقييم التربوي لقياس سير تنفيذ الخطط المؤسسية الرئيسية والفرعية.



ولفت وزير التربية إلى أن الوزارة تمكنت من تحقيق عدد الإنجازات في إطار تنفيذها لخطتها السنوية للعام المنصرم .. مؤكدا أن جهود التطوير المؤسسي ستتواصل بما يخدم تطوير العملية التعليمية والتربوية ومعالجة الاختلالات في كافة المستويات والجوانب.



واستعرض سير التحضيرات لعقد المؤتمر العلمي الأول لتطوير وتنويع مسارات التعليم المقرر في نوفمبر المقبل، والذي يندرج ضمن الخطوات العلمية لتطوير هذا القطاع.



وتطرق اللقاء إلى نشاط صندوق دعم المعلم ودوره في دعم العملية التعليمة وإسناد المعلم والإجراءات القانونية اللازمة لتعزيز دوره في خدمة المعلم والعملية التربوية.



وأشاد رئيس الوزراء بمختلف البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة التربية والتعليم في إطار خططها السنوية بما في ذلك التقييم المستمر لمستوى الأداء التربوي بما يخدم مسار التطوير ومعالجة الإشكاليات.



ونوه بعظم المسؤولية الكبيرة التي تتحملها وزارة التربية ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات خاصة في ظل ظروف العدوان والحصار وتداعياتهما على هذا القطاع وفي المقدمة توقف مرتبات المعلمين والمعلمات.



وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي القطاع التعليمي والتربوي ومنتسبيه عناية كبيرة، إنطلاقا من مسؤوليته تجاه حاضر ومستقبل الوطن.

