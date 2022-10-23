الأحد, 23-أكتوبر-2022 الساعة: 04:56 م - آخر تحديث: 04:14 م (14: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أساس فِكر الدولة الرأسمالية الغربية الاستعمارية
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
هؤلاء‮ ‬على‮ ‬المحك
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - صنعاء: مناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر لتطوير التعليم

صنعاء: مناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر لتطوير التعليم

المؤتمرنت -
صنعاء: مناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر لتطوير التعليم
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم مع وزير التربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي، سير العملية التعليمية والتربوية في أمانة العاصمة والمحافظات.

واستمع رئيس الوزراء من وزير التربية والتعليم إلى شرح حول الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات، لتعزيز مستوى الأداء التعليمي والتربوي على مستوى المدارس العامة والأهلية، فضلا عن مسار جهود الرقابة والتقييم التربوي لقياس سير تنفيذ الخطط المؤسسية الرئيسية والفرعية.

ولفت وزير التربية إلى أن الوزارة تمكنت من تحقيق عدد الإنجازات في إطار تنفيذها لخطتها السنوية للعام المنصرم .. مؤكدا أن جهود التطوير المؤسسي ستتواصل بما يخدم تطوير العملية التعليمية والتربوية ومعالجة الاختلالات في كافة المستويات والجوانب.

واستعرض سير التحضيرات لعقد المؤتمر العلمي الأول لتطوير وتنويع مسارات التعليم المقرر في نوفمبر المقبل، والذي يندرج ضمن الخطوات العلمية لتطوير هذا القطاع.

وتطرق اللقاء إلى نشاط صندوق دعم المعلم ودوره في دعم العملية التعليمة وإسناد المعلم والإجراءات القانونية اللازمة لتعزيز دوره في خدمة المعلم والعملية التربوية.

وأشاد رئيس الوزراء بمختلف البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة التربية والتعليم في إطار خططها السنوية بما في ذلك التقييم المستمر لمستوى الأداء التربوي بما يخدم مسار التطوير ومعالجة الإشكاليات.

ونوه بعظم المسؤولية الكبيرة التي تتحملها وزارة التربية ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات خاصة في ظل ظروف العدوان والحصار وتداعياتهما على هذا القطاع وفي المقدمة توقف مرتبات المعلمين والمعلمات.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي القطاع التعليمي والتربوي ومنتسبيه عناية كبيرة، إنطلاقا من مسؤوليته تجاه حاضر ومستقبل الوطن.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: بريطانيا: مطالبات بالانضمام للاتحاد الاوروبي
عربي ودولي: إصابة 11 روسيا في قصف أوكراني
أخبار: شركة الغاز تطالب بالإفراج عن سفينة الغاز المحتجزة
محافظات: لقاء موسع لقيادة مؤسسة التأمينات وفروعها
أخبار: وزير الخارجية للشركات الأجنبية : رسالة التحذير قابلة للتصعيد
أخبار: إحصائية : 34% من السعوديين يعانون من اضطرابات نفسية
علوم وتقنية: دراسة تكشف علاقة الضوء الأزرق باضطرابات النوم
رياضة: فوز برشلونة على ضيفه فياريال بثلاثية نظيفة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
عربي ودولي: قتلى وجرحى باصطدام حافلة في الهند
أخبار: أجواء باردة في 7محافظات يمنية
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي نقيب الفنانيين اليمنيين
أخبار: تشييع جثمان اللواء درهم نعمان بصنعاء
عربي ودولي: إستقالة رئيسة الوزراء البريطانية
محافظات: مؤتمر البيضاء يعزي بوفاة التربوي القيسي
مجتمع مدني: أفضل 4 أنظمة ريجيم لمتابعة فقدان الوزن
أخبار: ترحيب يمني.. استراليا تلغي اعترافها بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني
رياضة: ريال مدريد يتحدّى الفار ويتخطّى إلتشي بثلاثية
رياضة: مانشستر يونايتد يهزم توتنهام بهدفين
رياضة: ليفربول يواصل صحوته ويهزم وست هام
أخبار: شهيد وجريح بانفجار لغم من مخلفات العدو بالجوف
رياضة: تعادل تشيلسي وبرنتفورد ونيوكاسل ينتصر
فنون ومنوعات: ثعبان يستقل طائرة.. ويثير هلع الركاب!
رياضة: دورتموند إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا
عربي ودولي: زوارق العدو تستهدف الصيادين شمال غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022