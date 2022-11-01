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المؤتمر نت - حليب وبودرة أطفال وألبان وفاصوليا ومواد تنظيف ومكملات غذائية للأطفال وحفاظات وأدوات تجميل وغسيل وشامبوهات.

ذمار.. ضبط 8 أطنان منتجات غذائية فاسدة

المؤتمرنت -
ذمار.. ضبط 8 أطنان منتجات غذائية فاسدة
صادر مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة ذمار اليوم، ثمانية أطنان منتجات منتهية الصلاحية ومقلدة ومزورة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بعد ضبطها في محلات عدد من التجار خلال الأيام الماضية.

وخلال عملية التحريز والمصادرة، أوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة هاشم الوريث أن مصادرة هذه الكميات يأتي بعد استكمال إجراءات الضبط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تمهيدا لإتلافها.

وأكد استمرار لجان الإشراف على الأسواق في النزول إلى المحلات التجارية بمركز المحافظة والمديريات للرقابة على الوضع التمويني والسلع ومدى مطابقتها للاشتراطات والمواصفات.

وأشار إلى أن عملية الضبط والمصادرة تأتي في إطار أعمال الرقابة الميدانية، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتي وزارة الصناعة والتجارة ومحافظة ذمار في مضاعفة جهود الرقابة والإشراف على الأسواق لضمان حماية المستهلك من المواد والمنتجات المضرة بالصحة.

وبين الوريث أن المنتجات المصادرة تنوعت بين تزوير تاريخ الإنتاج وتقليد علامة منتجات أصلية ومنتهية الصلاحية .. داعيا الجميع للتعاون مع المكتب في الإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدا أن مكتب الصناعة لن يتهاون في ضبط المتلاعبين بقوت المواطن.

بدوره أوضح نائب مدير مكتب الصناعة للشؤون التجارية، ناشر عمران أن المنتجات التي مصادرتها شملت حليب وبودرة أطفال وألبان وفاصوليا ومواد تنظيف ومكملات غذائية للأطفال وحفاظات وأدوات تجميل وغسيل وشامبوهات.

وأشاد بتعاون الأجهزة الأمنية والنيابة العامة مع مكتب الصناعة في عملية الضبط .. مؤكداً استمرار النزول الميداني للأسواق للمتابعة والإشراف.

فيما أشار نائبا مدير الصناعة للشؤون الصناعية محمد اليازلي والإدارية والمالية محمد الأكوع، أنه سيتم استكمال الإجراءات القانونية لعملية اتلاف الكميات المصادرة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر عملية المصادرة نائب مدير صندوق النظافة علي الشخظة ومدير الصناعة بجهران فيصل صلاح ومدراء الإدارات والموظفين بمكتب الصناعة بالمحافظة وممثلو الأجهزة الأمنية.








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