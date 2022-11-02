المؤتمرنت -

أجواء باردة في 10 محافظات يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة وجافة في خمس محافظات، وباردة ورطبة نسبياً في أربع محافظات أخرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أجواء باردة وجافة على محافظات البيضاء، ذمار، عمران، صنعاء وصعدة.



فيما قد تكون الأجواء باردة ورطبة نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات شبوة، أبين، لحج، إب والضالع.



وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح معتدلة إلى نشطة تتراوح سرعتها ما بين 15-25 عقدة مع هبات تصل أحياناً إلى 35 عقدة وذلك على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.



ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من البرد وحماية المحاصيل الزراعية.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : 4، عمران : 5.6 ، صنعاء : 6.6، السدة : 9 درجات.

(سبأ)

