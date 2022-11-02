المؤتمرنت -

صيانة اسطوانات الغاز المنزلي على طاولة البرلمان

ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، عددا من مواد مشروع قانون لسنة 2022م بشأن الأرصاد الجوية، في ضوء تقرير لجنة النقل والاتصالات، وملاحظات أعضاء المجلس.



يهدف مشروع القانون إلى تنظيم الأنشطة القائمة والتطوير المستقبلي لها، ومواكبة المستجدات والإيفاء بالمتطلبات الدولية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة الأرصاد الجوية وفروعه في إدارة أنشطة الأرصاد، والتنبؤات، والإنذار المبكر والمناخ، والتفتيش والرقابة وكذا خدمات الأرصاد الجوية.



وأرجأ المجلس، استكمال مناقشة وإقرار بقية مواد مشروع القانون إلى فترة انعقاده المقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.



إلى ذلك وقف مجلس النواب أمام عدد من القضايا العامة وفي مقدمتها المشكلة المتعلقة بصيانة أسطوانات الغاز المنزلي، للحد من مخاطرها وما يترتب على ذلك من خسائر وأضرار في الأرواح والممتلكات، الأمر الذي يتطلب تعزيز الوعي بالتدابير الإحترازية ومنها إضافة المادة التي تميز رائحة الغاز المنزلي لأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.



وشدد أعضاء المجلس، على ضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ توصيات المجلس التي سبق وأن التزمت بها، وسحب واستبدال الأسطوانات التالفة.



وأقر المجلس رفع جلسات أعماله لمدة أسبوعين.



وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر الجلسة وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، رائد جبل، والوكيل المساعد للهيئة، محمد حميد، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.

