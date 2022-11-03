الخميس, 03-نوفمبر-2022 الساعة: 03:33 م - آخر تحديث: 02:50 م (50: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لماذا تغيب (سورية الصامدة) و(اليمن المقاوم) عن القمة العربية في الجزائر
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
الإدارة الفاعلة.. هل مازالت تمثّل طموحاً مبكراً؟
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - استقبلت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، بمركز الإنزال السمكي في مديرية اللحية محافظة الحديدة، 14 صياداً كانوا محتجزين لدى مرتزقة العدوان

عودة 14 صياداً كانوا محتجزين لدى المرتزقة

المؤتمرنت -
عودة 14 صياداً كانوا محتجزين لدى المرتزقة
استقبلت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، بمركز الإنزال السمكي في مديرية اللحية محافظة الحديدة، 14 صياداً كانوا محتجزين لدى مرتزقة العدوان.

وأوضح مدير عام الموانئ ومراكز الإنزال السمكي بالهيئة عزيز عطيني أن الصيادين العائدين، اختطفوا من قبل مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي، وتفاوتت فترات اعتقالهم بين أسبوع إلى 22 يوماً.

فيما أفاد الصيادون بأن المرتزقة اختطفوا ثلاثة منهم من جزيرة أرضين إحدى جزر مديرية ميدي بمحافظة حجة وتم احتجازهم لمدة 22 يوماً في جزيرة فرسان، وإجبارهم على الاتصال بأهاليهم لدفع فدية مقابل عودتهم مع تحذيرهم بعدم إبلاغ أي جهة رسمية، مشيرين إلى أنه تم إطلاقهم مع قاربهم دون محرك أو معدات الصيد.

وأشار الصيادون إلى أنه تم اختطاف 11 صياداً من جزيرة شعبين اليمنية، حيث اعترضتهم أربعة قوارب باركودا سعودي على متن كل منها أربعة مرتزقة مسلحين، مبينين أن المرتزقة اعتدوا على الصيادين بالضرب والشتم، وتم اقتيادهم إلى منطقة مجهولة.

وذكروا أنه بعد اسبوع من الاعتداء الجسدي واللفظي والحرمان من الطعام تم إعادتهم إلى موقع اختطافهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ريال مدريد يتصدر مجموعته في الأبطال بخماسية في مرمى سيلتك
محافظات: تفتيش مخازن للمواد الغذائية في حجة
عربي ودولي: استقالة رئيسة الوزراء الدنماركية
أخبار: أجواء باردة في 10 محافظات يمنية
اقتصاد: لبنان يرفع أسعار الكهرباء
فنون ومنوعات: علا رامي: قفلت باب الجواز
عربي ودولي: الرئيس التونسى: الانقسامات أعادت العالم إلى القرن التاسع عشر
مجتمع مدني: أسباب السمنة.. العلامات والأعراض
أخبار: تسجيل 100 خرقا لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: البرلمان يستعرض تقريرا بشأن مصلحة الدفاع المدني
أخبار: ذمار.. ضبط 8 أطنان منتجات غذائية فاسدة
أخبار: استمرار الأجواء الباردة في 9 محافظات
أخبار: ماسك يفرض رسومًا قدرها 20 دولارًا
عربي ودولي: الكويت تُحذر من عواقب التصعيد الصهيوني
قضايا وآراء: لماذا تغيب (سورية الصامدة) و(اليمن المقاوم) عن القمة العربية في الجزائر
أخبار: 69 خرقاً جديداً لقوى العدوان بالحديدة
أخبار: البرلمان يقر تقرير لجنة الخدمات ويستمع إلى رسائل الحكومة
أخبار: أمين عام المؤتمر يواسي آل مشرح
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ صادق البرح
أخبار: العدلة: اصطفاف‮ ‬المؤتمريين‮ ‬حول‮ ‬قيادتهم ‬أفشل‮ ‬محاولات‮ ‬تمزيق‮ ‬الوحدة‮ ‬التنظي
أخبار: أجواء باردة في 9 محافظات يمنية
رياضة: أرسنال يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي
محافظات: حجة..إطلاق مبادرة معا لشتاء دافئ
أخبار: تسجيل 54 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة
علوم وتقنية: جوجل تستحوذ على شركة ناشئة للذكاء الاصطناعى
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022