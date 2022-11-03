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المؤتمر نت - أعلنت الأمم المتحدة اليوم سقوط 343 مدنياً بين شهيد وجريح في اليمن، جراء الألغام والذخائر غير المتفجرة

343 مدنياً ضحايا الألغام والمتفجرات في اليمن

المؤتمرنت -
343 مدنياً ضحايا الألغام والمتفجرات في اليمن
أعلنت الأمم المتحدة اليوم سقوط 343 مدنياً بين شهيد وجريح في اليمن، جراء الألغام والذخائر غير المتفجرة خلال أشهر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن في تغريدة على "تويتر" إن "الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة تستمر في إلحاق خسائر فادحة بالمدنيين في اليمن".

وأكد المكتب الأممي أن "الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة مسؤولة عن 343 ضحية مدنية، بما في ذلك 95 حالة وفاة و248 إصابة بين أبريل وسبتمبر 2022".

وكان المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام أكد في وقت سابق، أن إجمالي ضحايا مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية خلال الفترة من 2 ابريل إلى 2 أكتوبر، بلغ 395 شهيداً وجريحاً بينهم 131 طفلاً و26 امرأة، في 7 محافظات (الحديدة، صنعاء، الجوف، مأرب، البيضاء، حجة، تعز).








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