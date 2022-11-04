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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة عبدالعزيز العميسي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة عبدالعزيز محمد العميسي عضو اللجنة الدائمة رئيس قسم التدريب والتاهيل التنظيمي بالدائرة التنظيمية، بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي.



وأشاد ابوراس في برقية العزاء التي بعثها إلى شقيقه صالح محمد العميسي وإلى نجله رشاد عبدالعزيز محمد العميسي وإخوانه، بالمواقف الوطنية للفقيد وإسهاماته في إنجاح العمل التنظيمي وما كان يتمتع به من ثقافة وقدرة تنظيمية متميزة جعلته دوماً يتمكن من انجاز كافة المهام المسندة اليه بدرجة عالية من القدرة والتفرد، وذلك ما أكسبه احترام وتقدير الجميع.



وعبر رئيس المؤتمر باسمه ونيابةً عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن صادق التعازي وعظيم المواساة لأسرة الفقيد وكافة آل العميسي بمديرية السدة محافظة إب في هذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".